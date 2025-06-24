「未顯示號碼來電」提醒個資外洩　屏東內埔警識破詐騙陷阱

▲張男求助內埔警分局員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名張姓男子日前接獲未顯示號碼來電，對方自稱戶政人員，稱其個資外洩並涉嫌洗錢，建議轉接檢調處理，他心生警覺，隨即求助內埔警分局員警，警方聽聞後立即識破為「假檢警詐騙」手法，所幸他尚未匯款。警方除即時攔阻，也向其詳加宣導防詐觀念。

內埔警分局內埔所所長陳建維，日前值班時遇張姓男子到所報稱遭到詐騙；56歲張男向警方表示，接到未顯示號碼來電，對方自稱為戶政事務所人員，並說張男個資已外洩，且涉嫌違反洗錢防制法，但可以幫忙轉介至檢察機關協助。

他發現是未顯示來電號碼電話，覺得非常可疑，所以才跑到派出所請教警方。陳所長聽完敘述後，馬上識破這就是詐騙集團常使用的「假檢警手法」，詐騙集團會假借公務機關名義，恫嚇被害人個人資料已外洩，需檢警機關協助處理，但不能告知其他親友。

警方詢問他是否已經匯款?他回答尚未匯款。隨後警方對他進行防詐宣導，並提供各種詐欺態樣，他聽完後表示，以後會更加提高警覺，對於警方的幫忙十分感謝。

內埔分局長郭譯隆呼籲，詐騙集團常假冒公務機關人員，使用恐嚇話術，以「涉嫌刑案」或「財產需監管」為由，誘騙民眾交付款項，進而騙取財物。警方呼籲，民眾若接獲類似電話，應保持冷靜，切勿輕信對方說詞，可撥打165反詐騙專線或至鄰近警察機關求證，以免落入詐騙圈套。