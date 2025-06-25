婆婆要她養小三孩子「因為是長孫」！媳婦出招反擊　網全拍手叫好

▲原PO表示，婆婆年輕時無法接受公公外遇，現在竟要她吞了。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一位人妻近日抱怨表示，老公外遇，小三懷孕了，但婆婆卻要小三好好養胎，由於她沒有小孩，婆婆要她以後照顧小三的孩子，因為他是家裡的長孫。

原PO在《靠北婚姻》發文，表示公公先前外遇，小三也懷孕，婆婆知情後一直鬧，「公公要婆婆以後在家裡，要好好照顧小三直到小孩生下來。」婆婆嗆公公，「小三敢進家門，就讓她生不如死，敢生下小孩也一樣。」原PO說，後來公公的小三去墮胎，也丟了工作。

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原PO表示，「多年後，婆婆的兒子也外遇了，小三也懷孕了。」婆婆要小三好好照顧身體，安心養胎，因為媳婦沒生小孩，以後要幫忙照顧，因為是家裡的長孫。

原PO不解，「當初公公外遇時，妳怎麼對公公，我就怎麼對妳兒子，妳自己當初也沒法接受，如今竟然要我吞？換了位子腦袋也跟著換嗎？」

原PO說，她去告老公跟小三。婆婆說，沒證據告不了，罵她是惡毒的女人。姑姑表示，鬧太大讓婆家很丟臉，公婆也受不了這種打擊。

原PO指出，「我是沒抓姦在床的證據，所以我只好跟法官說那個小孩就是證據，之後，看著他們全家跟小三亂成一團，世界突然變得美好了！哈哈哈哈哈，婆婆，您的教誨，我如沐春風啊。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「每天在這看悲慘故事，終於有一個振奮人心的驚世媳婦了」、「恭喜登上衛冕者寶座，持續下去，加油」、「妳快樂就好，不過孩子是無辜的，別虐待孩子，實在愛不了，就給婆婆帶」、「贏了官司，所以小三要賠妳多少錢」。

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