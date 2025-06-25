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南京女臉部脂肪填充饅化　修復手術險毀容「留疤6cm」

南京一名女子整形失敗，修復手術反而更加嚴重。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲南京一名女子整形失敗，修復手術反而更加嚴重。（圖／翻攝自揚子晚報）

圖文／CTWANT

現代人愛美，有些人會透過整形改善。然而中國南京一名30歲丁女，進行面部脂肪填充卻失敗，留下「饅化」等後遺症，於是又進行修復手術，豈料竟是從一個「坑」跌到另個更深的「坑」，砸了2萬人民幣問題卻沒解決，反而更加嚴重，達到幾乎毀容的狀況。

據《揚子晚報》報導，丁女多年前在韓國進行面部脂肪填充手術，術後卻留下面部「饅化」腫脹後遺症，透過抖音、小紅書等平台找到推薦的診所，今年2月前往進行諮詢，醫生保證能回復原本的狀態，手術費用為2萬人民幣，但術後3天下巴出現大面積水泡，幾天後開始破裂結痂。

丁女聽從醫生的囑咐，每天在家自行清理傷口，但傷口卻不見好轉，面積反而持續擴大，還出現紅腫、流膿的跡象，期間工作人員均表示是正常現象，堅稱按醫囑照顧護理，傷口一定會恢復，但過了1個月，下巴開始潰爛腐壞，出現一個大坑，這才緊急到醫院檢查。

醫師診斷，丁女的傷口已經被細菌嚴重感染，組織被細菌大面積吞噬，傷口裡面全是腐肉，必須立刻做清創消毒處理，並告知診所醫師所說的處理方式是錯誤且非常危險的，極易造成細菌感染。

丁女術後面部「饅化」腫脹（圖／翻攝自揚子晚報）

▲丁女術後面部「饅化」腫脹（圖／翻攝自揚子晚報）

之後丁女每天都到醫院接受治療，1個月後傷口總算好轉，卻留下一條近6公分的疤痕，「這件事對我的生活幾乎是毀滅性打擊」，原本創業經營公司的她，因臉部毀容無法工作，導致公司無法正常運轉，目前幾乎將員工全部遣散，男友也因手術和她吵架分手，導致她都不敢照鏡子，出門也要戴口罩。

對此，醫美診所表示，丁女術後出現的問題是正常併發症，在手術前就已告知過，且丁女也有簽同意書，先前也有顧客出現類似狀況，但最後都恢復了。對於術後相關問題，是手術本身因素、患者術後護理責任，還是手術固有的醫療風險所致，還有待第三方機構評估。

醫美診所願意承擔責任，並提出3個解決方案，但丁女均無法接受，聲稱已對該機構完全失去信任，並主張對方應賠償各項損失100萬人民幣，但是遭到機構拒絕，還有待相關單位進行釐清審查，同時做好雙方溝通協調工作。

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