男子搭高鐵爽吸電子菸！抽完「身體詭異抖動」　網傻眼：真大膽

▲男子在高鐵車廂內吸電子菸。 （圖／翻攝自臉書匿名3公社）

圖文／CTWANT

近日一名網友在社群發影片，高鐵車廂內一名男子抽電子菸，而吐菸瞬間異常抖動，隨後身體放鬆、癱坐在座椅上，詭異的行為也讓他表示，「孩子車廂不能抽菸啊！」貼文一出引發網友熱議，有網友直呼，「吐完煙後癱靠椅背，手還在抖......吸毒喔！」「真大膽在車廂吸有毒電子菸」。

原PO在臉書社團《匿名3公社》以「孩子，車廂不能抽菸啊！」為標題並附上影片，從影片中可見，一名眼鏡男坐在高鐵車廂內，選擇靠近走道的位置，他嘴裡疑似含電子菸，深吸一口後，將電子菸收回口袋，動作顯得有些遲緩，吐出煙霧時，他的手臂抖動，隨後整個人靠在椅背上，神情明顯放鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子在吐出煙霧的瞬間，全身突然抖動，癱坐在座椅上。 （圖／翻攝自臉書匿名3公社）

影片一出，不少網友紛紛留言「抽到手抖了」、「他的狀態比較像是在吸電子菸的毒品」、「真大膽在車廂吸有毒電子菸」、「那有毒的話，吐出來，車廂的人都......」、「那天在南紡 也有人在廁所吸電子菸」、「真大膽在車廂吸有毒電子菸」、「快向列車長通報並通報鐵路警察在車站處理」，原PO也回「有喔！有舉報了」。

也有人說「不是禁止使用電子菸嗎？刑事警察局提醒，電子菸是菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以2000元至1萬元罰鍰」。

延伸閱讀

▸ 現在女生還搶當醫師娘？ 網友驚曝「2職業」更勝：隨便屌打

▸ 遭婆婆亂開玩笑！流產媽丟1句話轉身走人 網挺爆：妳很客氣了

▸ 原始連結