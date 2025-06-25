　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

罹罕病不能見光！她一生「切219次皮膚」全身坑洞　被嘲笑如殭屍

巴西一名女子罹患罕見疾病，導致皮膚一曬太陽就出問題。（圖／翻攝自kah05oficial IG）

▲女子罹患罕見疾病，導致皮膚一接觸到太陽就出問題。（圖／翻攝自kah05oficial IG）

圖文／CTWANT

嘴巴是別人的，人生是自己的！巴西一名患有罕見皮膚病的媽媽，對陽光極度敏感，全身都是坑洞，但她仍順利找到另一半共組家庭，並生下1個女兒，然而網友卻覺得她「不負責任」，因為外表會嚇到女兒，甚至嘲笑她是殭屍。針對網友的惡意批評，這名媽媽也用正面的態度回應了。

據《每日郵報》報導，34歲卡琳（Karine deSouza）患有「著色性乾皮症」，是一種罕見的遺傳性疾病，沒辦法治癒，發病率為25萬分之1。患者的身體對紫外線特別敏感，可能導致嚴重曬傷、雀斑、皮膚乾燥等，並增加皮膚癌和眼癌的風險。

卡琳至今已經接受219次手術，來去除因太陽照射造成的損傷，包括切除下唇和部分鼻子。在老天的眷顧下，她2017年透過社交軟體認識現任丈夫艾德米爾森（Edmilson），2人共組家庭並於2023年1月迎來女兒的誕生，「他愛上了她的故事，還有她的勇敢」。

卡琳和丈夫艾德米爾森結婚，生下一個女兒。（圖／翻攝自kah05oficial IG）

▲卡琳和丈夫艾德米爾森結婚，生下一個女兒。（圖／翻攝自kah05oficial IG）

儘管卡琳的疾病是遺傳性的，但醫生表明孩子感染的可能性很低，機率不到百分之一。雖然寶寶十分健康，卻有不少惡意評論出現，像是稱她是怪物、畸形人、殭屍，還有人認為她生孩子是不負責任的行為，因為女兒會害怕她這樣的外表，「妳不應該有孩子」、「妳不應該活在這世界上」，而且出門時總免不了他人的異樣眼光，但她不會因此感到沮喪。

卡琳告訴YouTube頻道《Truly》，她不認為生孩子是不負責任的，生兒育女和組家庭一直是他們的夢想，「我相信，無論身處何種困難、掙扎或困境，每個夢想都是真實的」，她學會忽略和擺脫這些惡毒的言論，「我意識到問題不在我身上，而是別人的問題」。

慶幸的是，卡琳雖然飽受攻擊，仍有一群死忠粉絲，隨時關注她並給予鼓勵，她用自己的經歷告訴大家：「每個人都有權利實現自己的夢想，去獲得幸福」，希望能夠了解到積極樂觀的重要性，要快樂、保持微笑，因為人生只有一次。

延伸閱讀
賀瓏遭解約風波延燒　Joeman「穿越時空錦囊」影片被翻出引網狂猜內容
賀瓏爆逼墮胎！天殘「血流到尿布接不住」　友轟：他稱太胖X不下去才變心
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男摔邊坡離奇亡！　米酒被菸點燃「悶燒奪命」
初選震撼彈！趙天麟公開現身　支持邱議瑩
快訊／北市警是「創意私房」高級會員　偷拍60女判決出爐
台中國小畢業生校門前被撞飛　恐怖畫面曝
KKday裁員15％！　3方案助員工轉職
大谷翔平連2場炸裂！　締造美日300轟
川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」
快訊／辦台胞證免費！　「首來族」現省1500元
1年來台12次！日正妹拿到就業金卡　放棄東京高薪原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　 IEAE曝輻射外洩最新情況

俄趁亂轟炸基輔派352架無人機　普丁下令成立「無人機部隊」

中東戰火使台灣陷危？　專家示警「1風險」美國難兼顧

川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」

范斯曝「伊朗400kg濃縮鈾」仍完好無損！　衛報：美軍轟炸前已轉移

罹罕病不能見光！她一生「切219次皮膚」全身坑洞　被嘲笑如殭屍

預言「日本7／5大災難」引恐慌　漫畫作者：不一定會發生大事

才剛停火　以色列軍方：擊落2架疑似伊朗無人機

貝佐斯「威尼斯婚禮」引爆民怨！　居民怒斥：淪富豪遊樂場

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【泰格與雪兒】誤會大了

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　 IEAE曝輻射外洩最新情況

俄趁亂轟炸基輔派352架無人機　普丁下令成立「無人機部隊」

中東戰火使台灣陷危？　專家示警「1風險」美國難兼顧

川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」

范斯曝「伊朗400kg濃縮鈾」仍完好無損！　衛報：美軍轟炸前已轉移

罹罕病不能見光！她一生「切219次皮膚」全身坑洞　被嘲笑如殭屍

預言「日本7／5大災難」引恐慌　漫畫作者：不一定會發生大事

才剛停火　以色列軍方：擊落2架疑似伊朗無人機

貝佐斯「威尼斯婚禮」引爆民怨！　居民怒斥：淪富豪遊樂場

賴清德「雜質說」在野反彈　總統府：反共護台是國家最大公約數

「G水」迷昏男子性侵還錄影　惡狼賠20萬判7年6月定讞

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

加熱菸卡關衛福部！查緝私菸又怠惰　彭華幹怒轟：讓黑市壯大

海外軍醫騙她匯款7次　還找瘖啞女扮「將軍代理人」收錢

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　 IEAE曝輻射外洩最新情況

陸重申協助撤離以伊　國台辦：有需求台胞隨時聯繫中駐當地使領館

俄趁亂轟炸基輔派352架無人機　普丁下令成立「無人機部隊」

外媒曝Xbox又要裁員？微軟18個月內四度縮編...業界寒冬仍持續

罷藍委涉偽造文書　陳玉珍代表北市立委提告：會睜大眼看檢調

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

國際熱門新聞

24歲男派對溺水亡　周圍全是人卻都無視

伊朗總統：以伊戰爭結束　準備好與美國重返談判

美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

飛一半伊朗開炸　216人客機緊急掉頭

柬埔寨21歲台男頭部重創亡

態度轉彎！川普突放行中國買伊朗石油

解密B-2飛官極限挑戰　任務菜色曝光

以伊停火、7月降息有望　美股收紅逾500點

川普罵以伊：他X的根本不知道在幹什麼

以色列報復伊朗　轟炸德黑蘭雷達站

伊朗總統：不求擁有核武　但捍衛合法使用核能權利

科學家發現新血型！全球「只有她」擁有

川普要求以色列不要報復伊朗　遭納坦雅胡拒絕

諾蘭風格：犯罪劇漫長的季節創顛峰

更多熱門

相關新聞

直擊賀瓏首現身！

直擊賀瓏首現身！

喜劇演員翁芝瑩（天殘）4月17日被發現陳屍在公寓頂樓，享年31歲，不過在她過世之後，她生前IG透過排程發表了最後貼文，內容是「好的前任應該跟死了一樣」，被認為是因感情問題而輕生，當時也爆出她的男友正是同為喜劇演員的賀瓏；5月初天殘舉行告別式，賀瓏出席弔唁但仍未承認兩人關係，直到日前他被目擊和Albee甜蜜牽手同遊大阪，薩泰爾娛樂火速切割宣布雙方解約，賀瓏這才認了與天殘曾交往多年，曾是男女朋友關係。

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」

「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」

Meta AI資料中心成當地能源黑洞

Meta AI資料中心成當地能源黑洞

135年藥妝店宣布破產熄燈！7月起64家門市將更名

135年藥妝店宣布破產熄燈！7月起64家門市將更名

他哭著向AI求婚：這是真正的愛情

他哭著向AI求婚：這是真正的愛情

關鍵字：

Karine deSouza色性乾皮症周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

疑似天殘生前Line對話曝光

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面