驚險瞬間！旗津釣客落海「沒穿救生衣」　超強漁民瞬間救人

記者吳世龍／高雄報導

昨天在社群平台Threads上流傳一段驚險的影片，一名釣客在高雄旗津區一處海堤釣魚時，不慎失足墜海。幸運的是，當時附近有漁民正在作業，他們見狀立即伸出援手，成功將釣客拉回岸邊，結束了一場虛驚。高雄港務警察總隊表示，昨日並未接獲相關報案。

▲▼昨日一名釣客在高雄旗津區一處海堤釣魚時，不慎失足墜海。所幸，被正在作業的漁民救起，結束了一場虛驚。（圖／翻攝Threads@yujiuan_0323）

這段影片是由一名網友上傳，他提到家人在高雄港工作，當時聽到有人喊救命，才發現有人釣魚時掉進海裡。他心有餘悸地說：「好險附近有船員看到，趕緊救起來了，不然很可能會……..，謝謝那個船員….功德無量。」影片也記錄了完整的救援過程。

影片曝光後，網友們紛紛留言表達關心與感謝。有人提醒：「人平安就好，喜歡釣魚也要準備救生裝備以備不時之需。」也有人讚揚救援的漁民：「好人一生平安，落海的上輩子有燒好香。」但也有些網友語帶諷刺地說：「再不穿救生衣呀。」呼籲釣客注意自身安全。

對此，高雄港警總隊表示，經檢視畫面，釣客落海的地點位於旗津大汕頭漁港堤防，儘管昨日並未接獲落水事件的報案，但落水者第一時間已由周邊民眾協助拉上岸。高雄港務警察總隊藉此機會呼籲民眾，釣魚前應先了解並遵守相關規定及安全注意事項，以避免造成危險或傷害，若遇到突發狀況，務必立即呼救並通報港警，以便獲得妥善處理。