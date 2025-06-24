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澎湖獨木舟釣客失聯！今驚見「浮屍漂白沙外海」　家屬心碎認屍

▲澎湖63歲男划獨木舟出海釣魚失聯，今於白沙外海尋獲浮屍。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖63歲男划獨木舟出海釣魚失聯，今於白沙外海尋獲浮屍。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、閔文昱／澎湖報導

澎湖一名63歲周姓男子昨（23）日清晨6時許，自馬公市觀音亭帆船協會前出發，獨自划著獨木舟出海釣魚，卻遲遲未返家，由於他出門未攜帶手機，家屬焦急不已，今（24）日上午向光明派出所報案協尋。救援單位獲報後立即出動協尋，但仍於今日下午獲報白沙鄉瓦硐村瓦硐碼頭外海發現一具男性浮屍，經確認死者就是失聯的周男，目前已交由警方及岸巡單位處理後續身分確認與相驗程序。

澎湖縣消防局於今日上午11時05分接獲轉報後，立即調派第一大隊出動5車10人及2架無人機，由大隊長陳正宜指揮，在觀音亭周邊海域與岸際展開全面搜索，惟未發現失聯者蹤跡。同時間，周男當日騎乘的機車仍停放於帆船協會前，已由親屬領回。

▲澎湖63歲男划獨木舟出海釣魚失聯，今於白沙外海尋獲浮屍。（圖／記者陳洋翻攝）

直到下午4時01分，消防局接獲民眾通報，指在白沙鄉瓦硐村瓦硐碼頭外海發現一具男性浮屍。消防局立即出動3車5人搭乘「新志發」自用小船趕往現場打撈，並由發現浮屍的快艇協助指引位置。死者身穿黑色、藍色條紋防寒衣，腰繫橘黃色反光帶，與周男出海時穿著相符，遺體隨即被運返瓦硐碼頭，由警方與岸巡單位進行身分確認及後續相驗，家屬已確認為失聯的周男。

此外，針對澎湖近期另一潛水失聯案，海巡署表示已於23日下午接獲鋤頭嶼生態調查潛水客失聯通報，派遣PP-3519與PP-10066巡防艇前往搜尋，並由空偵機自台中起飛協尋，至下午3時25分抵達通報海域加入行動，相關搜救作業仍持續進行中。

▲澎湖63歲男划獨木舟出海釣魚失聯，今於白沙外海尋獲浮屍。（圖／記者陳洋翻攝）

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