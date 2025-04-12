學生必用「超小1文具」老是不見　萬人爆共鳴：都在班導桌下

▲橡皮擦還沒用完，就離奇消失了。（示意圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

橡皮擦總是會消失！一名網友笑說，學生時代的「橡皮擦」根本是十大未解之謎之一，因為這小東西幾乎從沒人能用到最後。貼文引發萬人共鳴，網友瘋狂補充「會自己離家出走」、「掉地上就消失」等趣聞。更有人用6小時實驗，靠砂紙才終於把整塊橡皮擦用完，引起熱烈討論。

一名網友在Threads有趣笑稱，十大未解之謎當中，學生時期絕對少不了的文具用品就是橡皮擦，長寬只有17.5mm、43mm大小，明明小小一個，但想把它用完卻非常有難度，「是否有人完整把橡皮擦用完？」

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文章引來萬人笑回，「因為用完前它會先莫名奇妙的消失」、「橡皮擦的一生：大約使用3-5天，掉到地上就自動消失了，不然就是離家出走跑到同學的鉛筆盒裡了」、「用到一半以下一點點就掉到教室地板，從此就消失了， 那些橡皮擦應該在暗室吧」、「小時候真的常常不見，但有一次打掃發現我的橡皮擦都在班導辦公桌下」、「每次用沒幾次就不見，然後就會出現在別人的鉛筆盒裡 」、「用5年還剩一半」、「無聊的時候會拿美工刀切，切一切就不見了」。

留言串中，有神人認真分享，「我曾經實驗上課擦一天，一堆橡皮擦屑，剩一點點真的很難擦，然後我拿砂紙去磨，最後一個普通的橡皮擦被我擦完了，為了擦掉一個橡皮擦，我花了6個小時」。