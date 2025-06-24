哪裡放許願石最準？利百代超人氣橡皮擦美到像擺飾又實用　互動小遊戲找到你的療癒小角落

▲利百代五顆莫蘭迪色的許願石橡皮擦，不只是文具，也是心情療癒的好朋友。（圖／翻攝自利百代官網，下同）

消費中心／綜合報導

你是不是也有過這樣的時刻，功課寫到一半靈感枯竭、筆記寫錯想擦掉，卻突然被手邊那顆小石頭療癒了一下？別懷疑，那不是奇幻小說的劇情，而是利百代的「許願石橡皮擦」魔法發功啦！這組看起來就像從七星潭撿回來的小石子，實際上是顏值爆表又超好用的橡皮擦，五顆一組，擁有不同大小與溫潤莫蘭迪色系，不只功能性點滿，更是一組能為日常注入能量的小小心願守護石。

為了讓更多人感受這組橡皮擦的魅力，利百代特別設計了一個超療癒的「心願互動遊戲」，只要回答一個簡單問題：「假如你有一組許願石，你會放在哪裡？」透過你的答案，就能挖掘出你最適合的生活角落，也偷偷揭露你最近最需要哪一種陪伴與療癒力。快來和這幾顆迷你石頭玩一場充滿儀式感的小遊戲，替自己的生活許下一個小願望吧！

▲一組橡皮擦，四種情境選擇，看你會把願望放在哪裡？來場最有儀式感的生活小測驗！

書桌角落：靈感泉源的好夥伴

選擇「書桌」作為擺放地點的人，通常是靈感充沛又重視效率的實踐者。在書桌上整齊排開五顆顏色各異、尺寸不同的橡皮擦，就像在生活裡放了一組靈感啟動器。每當你在寫筆記、畫畫或工作時，只要抬頭看看這幾顆「許願石」，靈感便能源源不絕。

設計師特別選用非PVC無毒材質，兼具安全與環保，讓每一顆石頭不只擦得乾淨，更擦出滿滿儀式感。而整組配色宛如七星潭的疊石，低調優雅，無論直接拿來擦拭還是裝飾都很合適。

房間床頭：每晚的溫柔守護石

如果你選擇將許願石放在床頭，那麼你大概是一位注重身心平衡、在意夜晚儀式感的生活家。在結束一整天忙碌之後，望向床邊的五顆柔和色系小石頭，就像它們在安慰自己：「你今天辛苦了」。

它們不只是文具，顏色溫潤柔和也是點綴空間的小物，更像是一組為你靜靜守護的能量石，不用擔心安全問題，這款橡皮擦採用無毒安心材質，放在生活各角落都很放心，當然也很適合陪你許下心願，迎接嶄新的一天。

客廳展示：分享療癒的生活話題

客廳通常是家中最常駐留的空間，選擇「客廳」的人喜歡與親友交流，也樂於分享生活中的美好。將這組許願石橡皮擦擺在客廳的桌面，不但能當作話題開場白，還能邀請來訪的朋友選出一顆代表他們心情的石頭。

五種顏色可以用來當作五種情緒與願望，讓這款台灣製造的橡皮擦超越文具定義，成為一種點亮生活氛圍的居家擺飾。誰說實用不能同時擁有美感？利百代這款設計，就是實用同時也療癒的最佳示範。

辦公桌面：壓力中的小確幸

如果你選擇「辦公室」，那你大概是在工作中也需要儀式感加持的實用派。在高壓環境中，擁有一組隨手可用又療癒的許願石橡皮擦，就像替自己設置一組隱形的加油小隊，每顆都有自己的功能與顏色，幫你調整工作節奏，也讓辦公空間更有生命力。

五顆不同大小的非PVC材質橡皮擦，美感與實用並存，不僅能依照需求靈活使用，還能當作與同事間互動的小道具；沒想到橡皮擦也能成為辦公桌上的焦點吧？它不只是擦錯字的工具，更是幫你擦去煩惱的小幫手。

用許願石疊出療癒儀式，讓生活不再只是例行公事

▲五顆許願石橡皮擦靜靜排開，低調莫蘭迪色彷彿七星潭疊石，美得讓人不忍下手擦字。

利百代許願石橡皮擦的獨特之處，不僅在於它的造型、顏色與功能，更在於它帶來的儀式感與心靈陪伴。靈感來自台灣著名景點七星潭，宛如石頭的橡皮擦不只是擦拭錯誤，而是疊起一層層願望與生活的力量。現在就來玩這個小遊戲，找出你的許願角落，選一組專屬於你的「許願石橡皮擦」吧！生活中的美好，從一顆橡皮擦開始。

點我開啟心願旅程：

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利百代官網：https://www.liberty.com.tw/tw/product/show.aspx?num=5422&kind=828