▲桃園經發局攜手企業，馬來西亞臺灣形象展「桃園品牌館」拚商機。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助桃園品牌業者進軍東南亞市場，桃園市政府經發局邀集12家桃園生活品牌企業，參加2025年馬來西亞臺灣形象展。經發局23日表示，此次帶領優質品牌業者參與展會，結合外貿協會專業行銷平台，期強化「桃園品牌」於馬來西亞市場的形象與知名度，掌握馬國的消費成長商機。

經發局指出，2025年馬來西亞臺灣形象展於6月23日至25日，在吉隆坡會展中心登場。桃園品牌館參展業者包括：清淨海、利百代、王佳實業、富堡工業、全新生醫、太松企業、億高應材、宏璟展業、艾格創新、鑪集、藍天大地及宜安家具等桃園知名品牌企業。

▲桃園品牌館吸引多位專業進口商前來洽談。（圖／經發局提供）

展出包括居家生活的各個層面產品，從清潔洗劑，文創文具、照護用品、隔熱建材到床墊等。經發局張誠局長表示，透過「桃園品牌館」展出桃園企業高品質、創新設計的產品，讓當地通路商和消費者體驗認識桃園品牌產品，提升生活品質與幸福感，逐步建立在當地市場的品牌認知。

另外此次參展企業也展出多項結合科技、綠色概念的生活精品，包括太松企業運用半導體廢棄材料進行再製的人體工學環保拖鞋、宜安家具採用低碳回收設計的有機棉手工床墊、億高公司具90%紅外線阻隔的居家防曬膜等。

展出首日，桃園品牌館吸引多位專業進口商前來洽談，包括馬來西亞大型通路商優勝營銷有限公司、Buddy Store Digital Concept Sdn Bhd、Sunlight Pharmacy和Caring Pharmacy等，並吸引大批馬國消費者駐足詢問，現場互動熱絡。參展商都表示肯定此次展出的效益。馬來西亞為東南亞具高度發展潛力之國家，人均GDP已突破1萬4,000美元，位居區域第三，即將邁入高所得國家行列。