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公司變更登記事項應具件申請　逾期最高可處5萬元罰鍰

▲公司變更登記事項應具件申請逾期挨罰　

▲公司變更登記事項應具件申請，逾期挨罰。（圖／經發局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市公司登記家數達7萬3千餘家，其中絕大多數屬中小微型企業，實務上公司負責人常因業務繁忙疏忽或不諳法令規定因素，導致逾期申請受罰，常見的逾期申請登記項目有：董事解任登記、股東出資額繼承登記、停復業登記、公司遷址登記等。

市府經發局8日表示，自105年7月1日到114年4月30日止，市府裁處件數合計463件，罰鍰合計928萬元。另依經濟部所訂裁罰基準，逾期1年以上，將處5萬元罰鍰，對中小微型企業負責人來說是一筆不小的負擔。

為維護公司登記資訊的即時性及正確性，保障交易安全，公司法第387條授權訂定之公司登記辦法規定，公司設立登記及變更登記事項有變更者，應於事實發生後15日內，向主管機關申請登記。逾期申請者，依公司法第387條規定，將處公司負責人新臺幣(下同)1萬元以上、5萬元以下之罰鍰，並得按次處罰，至改正為止。

經發局提醒企業主應留意公司登記申辦期限規定，避免逾期申請受罰，如期限截止日前，文件尚準備不及，可先郵寄(以郵戳日為憑)申請書具件申請，其餘登記文件再行後補，另建議公司負責人可多利用經濟部「公司與商業登記及有限合夥一站式線上申請作業」平台線上申請。

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