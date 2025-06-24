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中埔國小玩具醫院揭牌　蘇俊賓：實踐減廢、分享、世代共學

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席中埔國小玩具醫院揭牌儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席中埔國小玩具醫院揭牌儀式。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（24）日出席「中埔國小玩具醫院揭牌典禮」，蘇俊賓指出，玩具醫院可說是結合社區總動員計畫，該計畫不僅邀請許多具有專業技能長輩加入行列，擔任「爺奶醫生」，更培訓小朋友成為「小醫生」共同投入玩具修復工作，讓老少玩具醫生將被丟棄玩具重新獲得價值，期盼將善良、永續與世代共榮循環，在桃園不斷地延續與擴散下去。

▲桃市副市長蘇俊賓出席中埔國小玩具醫院揭牌，與大小朋友一起加入玩具修復行列。（圖／市府新聞處提供）

▲桃市副市長蘇俊賓出席中埔國小玩具醫院揭牌，與大小朋友一起加入玩具修復行列。（圖／市府新聞處提供）

這間位於桃園區中埔國小的玩具醫院今天上午舉行揭牌儀式，蘇俊賓表示，在就讀研究所時期，研究室當時主要研究台灣廢棄物政策，研究區域包含南臺灣7個縣市掩埋場進行垃圾成分調查，當年印象非常深刻，發現掩埋場中廢棄玩具數量十分驚人。台灣一年製造了大量玩具垃圾。玩具對小朋友而言是最棒的成長夥伴，每個人一生中可能擁有數百至上千個玩具，但真正留存至今的卻寥寥無幾，多數走入掩埋場或焚化爐。

蘇俊賓指出，市府與玩具圖書館合作推動玩具醫院計畫，今天的「玩具醫院修繕計劃」包括環境價值、分享教育、還有世代合作三個核心價值。在過去20餘年來，臺灣玩具圖書館協會已回收再利用超過700公噸玩具，重新分享給真正有需要孩子們手中，成功減少垃圾產出與環境負擔，做到了真正減廢目標，這個過程就是最好的環境教育。

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席中埔國小玩具醫院揭牌，獲得玩具醫生培訓的大小朋友展示證書。（圖／市府新聞處提供）

▲桃市副市長蘇俊賓今天出席中埔國小玩具醫院揭牌，獲得玩具醫生培訓的大小朋友展示證書。（圖／市府新聞處提供）

桃園市教育局說明，中埔玩具醫院的老小玩具醫生們經歷4個月培訓，透過「檢測玩具、拆解、零件分類」的完整流程，學習永續環保與資源再利用的核心理念，在短短4個月內，玩具醫生們已成功修復及交換200餘件、50公斤的玩具，更拆解出超過150公斤待再利用玩具，讓廢棄資源重獲新生。預計從今年9月開始，玩具醫院將開放給更多有需求的小朋友使用，不僅是資源再生的實踐，更是生命教育與世代共學的實踐，也在世代之間搭起溫暖的橋樑。

今日出席者包括市府教育局專門委員鄭卉坪、桃園區長許敏松、中埔國小校長許清勇、臺灣玩具圖書館副理事長王亞賢、臺灣玩具圖書館共同創辦人余良玲等人均出席。

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