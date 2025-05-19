中平路故事館館慶-壢嗨季登場　蘇俊賓：中壢是最具包容性的城市

▲副市長蘇俊賓(左)、文化局長邱正生宣布中平路故事館館慶-壢嗨季登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中平路故事館年度盛事「壢嗨季」，18日啟動，以音樂、藝術與街區共創為主軸，點燃中壢文化能量。副市長蘇俊賓出席活動表示，中壢是全台灣最具包容性的城市，來自不同族群與國家的居民，都能在這裡找到生活的可能，這種多元共融的特質，是中壢快速發展、魅力不斷提升的關鍵。

5月18日適逢「國際博物館日」，蘇俊賓也特別以中平路故事館為例，分享博物館在在地文化中的角色。他說：「我們一直覺得博物館是很偉大、很雄偉的存在，但其實，把最精彩的故事留在原本的地方發光發熱，才是博物館最重要的意涵。而中平路故事館正是這樣走出來的。」

▲桃園中平路故事館館慶-壢嗨季登場。（圖／文化局提供）

他也感謝新街國小、仁海宮、和平咖啡館、新珍香酥糖等在地單位與中平路故事館形成緊密合作網絡，讓博物館與社區共同發展、共同創造文化價值。

談到中壢城市的特質，蘇俊賓表示，過去中壢車站曾被戲稱為「全台最醜的車站」，也常被說怪人很多，「但為什麼大家還這麼愛這個地方？因為中壢是一個廣納百川的城市，它不排斥任何人。」他強調，是因為這座城市的包容、友善與開放，讓原本的小小車站，變成台灣流量最大的車站之一，原本僅有幾萬人口的客家庄，成長為今日超過四、五十萬人口的都會區。

本屆壢嗨季以「中壢守護獸」為主題，開啟城市共創行動，中平路故事館邀請新街國小學童參與彩繪工作坊，創作出童趣十足的守護獸作品，同時也結合新珍香酥糖、仁海宮、裕國保齡球館、和平咖啡館及Freebird滑板店等五間在地品牌，打造象徵地方精神的專屬守護獸。當日並舉行「本獸」揭幕儀式，象徵中壢城市能量的凝聚與啟動。

活動也邀請五組風格鮮明的音樂人輪番開唱，包括尊龍（Angel Baby、落日飛車、化石Fossil、露露）、someshiit山姆、劉邦傑（午夜乒乓）、劉堅白（Dope Purple）與中壢在地創作者譚心，透過自由多元的聲音，把街區轉化為節奏流動的創意空間。