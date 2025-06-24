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桃市某國中校長「限制規格」助廠商搶工程　收賄80萬判2年

▲桃園地院審理某國中林姓校長涉嫌於任內綁標收賄，另八德區公所張姓課長、吳姓員工涉嫌洩密圖利，法院今天分別宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院審理某國中林姓校長涉嫌於任內綁標收賄，另八德區公所張姓課長、吳姓員工涉嫌洩密圖利，法院今天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中林姓校長於任內採購案涉嫌綁標收賄，檢警查出八德區公所張姓課長涉嫌洩密圖利，另吳姓員工與廠商也涉案，桃園地檢署去年3月間依行賄、收賄、圖利等罪嫌將林姓校長；桃園地院今（24）日宣判，被告林姓校長犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪共2罪，應執行有期徒刑2年，緩刑5年。

檢警調查，61歲的林姓校長時任桃園市某國中校長，檢調去年查出，林姓校長利用綜理學校採購身分，與同案李姓廠商（另案偵辦）、44歲吳姓廠商謀議，由其協助提供採購案編製概算表，再聲請市議員補助款，辦理該國中於2020年、2021年2項採購標案，由吳以限制規格等綁標方式，使其他廠商無法投標，或由該國中以共同供應契約方式，讓吳經營之公司得標，再由李姓廠商轉交被告吳支付之賄賂10萬元、70萬元予林姓校長。

桃檢偵辦過程發現，八德區公所48歲吳姓員工，還利用卓姓廠商欲爭取桃市某國小共3項採購案，竟稱其係議員助理或與議員熟識，可協助爭取學校聲請議員補助款，先後佯稱欲行賄議員之名義，向卓騙取共148萬元；另同案八德區公所60歲張姓課長因經辦八德區公所多項採購招標案，知悉吳有投資經營公司承攬標案，謀議由張洩漏八德區公所2018年3項採購標案之招標資料，使被告吳得以掌握資訊做投標準備，最後順利得標其中1項採購案而獲得不法利益。

此外，張姓課長經辦八德區公所2021年採購案，以相同手法洩漏招標資料予吳，吳為避免投標廠商不足3家，邀其他無投標意願之廠商參與投標而圍標（另行偵辦），使吳最後順利得標而獲得不法利益。案經桃檢將林姓校長涉犯不違背職務收賄等罪嫌、吳姓廠商涉犯不違背職務行賄等罪嫌、被告張姓課長、吳姓員工涉犯圖利等罪嫌，游姓廠商則以偽造文書罪嫌起訴，並向法院聲請沒收不法所得1,209萬9,285元。

桃園地院審理被告林姓校長時，林坦承犯行，並繳交全部犯罪所得80萬元，法官衡量其犯罪之情狀，對國家法紀之危害尚屬輕微，依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，共2罪，各處有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，應於判決確定後2年內向公庫支付新臺幣20萬元，褫奪公權2年。

吳姓員工犯貪污罪之交付賄賂罪及詐欺取財等罪，應執行有期徒刑7年，褫奪公權2年；被告張姓課長犯公務員共同犯對主管監督事務圖利罪，處有期徒刑6年10月，褫奪公權3年，又犯對共同主管監督事務圖利罪，處有期徒刑9年，褫奪公權5年，應執行有期徒刑12年，褫奪公權5年。

被告吳姓廠商犯非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑5年6月，褫奪公權2年共2罪，處有期徒刑7年6月，褫奪公權3年，又犯共同犯違反政府採購法之妨害投標罪，處有期徒刑8月，應執行有期徒刑10年6月，褫奪公權3年；被告游姓廠商犯共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月，本案仍可上訴。

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