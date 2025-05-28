彭啓明稱煮菜也是空污來源　蘇俊賓揭數據：別把廚房媽媽扯進來

▲環境部長彭啓明。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

核三廠除役後，台灣邁入「非核家園」，不過民眾憂心火力發電恐加劇空氣污染，環境部長彭啓明近日卻在答詢時稱「家庭主婦煮菜也是空污來源」，引起議論。對此，桃園市副市長蘇俊賓今（28日）根據數據指出，彭部長口中「在廚房忙碌的媽媽」其實越來越少，但肺癌發生比例卻越來越高，最根本問題是「這兩個是完全不同的命題，不能類比」。他強調，真的要推銷火力發電廠，應該論述污染降低、能源穩定度，而不是把不相干的廚房媽媽牽扯進來。

環境部長彭啓明近日在立法院答詢時，先是強調燃煤機組啟用「合法合規」，接著提到生活中處處可見空污來源，「例如家庭主婦煮菜，煎肉煎培根等等，那個PM2.5在國外文獻都可以到好幾百到好幾千」，此言論一出引起議論。

對此，蘇俊賓表示，其實可以藉由專業資訊來看待這個議題，部長本意如果關切的是廚房的空品，自己覺得的確值得關切，但廚房空品，和火力發電一起討論，怎麼看怎麼怪，這個命題會引發討論，重點是大家對於火力發電、台灣空氣品質和肺癌發生率的關聯。

蘇俊賓指出，如果一定要關聯到「家庭主婦煮菜說」，那就用數據來探討釐清，台灣這些年在家中用餐的比例是越來越高，還是越來越低？依據國研院科政中心政策研究指標資料庫的資訊（2021）台灣的外食比例極高，早餐、午餐更高達54.1%、66.7%，這個數據是逐年增加的。

蘇俊賓再指，另外，還可以從一個統計看出來，根據經濟部統計，過去十年（2015-2024）間台灣餐飲業營業額已從6538億元成長至10378億元，外送市場規模也突破千億。

蘇俊賓說，那在用餐環境大規模轉為外食的趨勢下，肺癌發生趨勢為何？依據國健署公布的數據從2000年的6994人逐年增加到最新公布2022年的17982人，簡單講彭部長口中「在廚房忙碌的媽媽」其實越來越少，但肺癌發生的比例卻越來越高，大家不難發現之中的矛盾。

蘇俊賓再說，但最根本的問題其實是「這根本是兩個完全不同的命題，不能拿來類比」，整體環境的空品、和特定場域的空品（健康風險），影響範疇是天差地遠，防制策略也完全不同，實在不應該攪在一起評比討論。

蘇俊賓認為，整體環境空品來源主要是大範疇的空污排放，火力電廠一年的TSP、NOx、SOx排放量，動輒都是用百噸、千噸為單位，依據各種空氣污染擴散推估模型，方圓數十公里的所有生活的市民，隨著距離影響不同。

蘇俊賓直言，而局部的空品影響的是特定條件下的生活與從業人員，關鍵不在排放總量，而是環境場域的優化（廚房、室內裝修、油漆場域、宮廟、特定工廠職業環境），因此，兩者是截然不同的議題。

蘇俊賓總結，綜合上述資訊，問題應該可以清晰釐清，台灣整體的空品議題和和牽涉肺癌發生率（包含呼吸道疾病）等健康風險公衛議題的討論中，能源和重大產業的空污排放，才是主要的空品最主要的戰場。

蘇俊賓認為，特定分眾的「職業與生活環境」當然也很重要，但在這個議題牽扯進來其實過於牽強，更遑論所舉出來的例子，趨勢甚至是矛盾的，在關鍵議題的面向下，還是呼籲大家關注的要拉回需要多少比例的火力發電（整體能源配置是否該檢討），還有在如此高的火力發電比例下，國家的空品策略為何？（例如火力發電脫煤、全國工業脫煤的進度）這才是關鍵課題。

最後，蘇俊賓強調，真的要推銷火力發電廠，應該論述污染的降低、能源穩定度、對局部地區的衝擊減少，而不是把不相干的廚房媽媽牽扯進來。

▼桃園市副市長蘇俊賓。（圖／記者沈繼昌攝）