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桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力　蘇俊賓偕千人體驗優美海岸風光

▲桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力

▲桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力，蘇俊賓偕千人體驗優美海岸風光。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓8日出席於新屋區永安漁港，首次舉辦的「桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」表示，市府每年皆以創新方式推廣全民運動，今年首度以四人一組接力方式，規劃總長21公里的馬拉松競賽，市府負責珍珠海岸計畫的相關局處，包含工務局、都發局、環保局等今年也都組隊報名。

蘇俊賓並與環保局、都發局及體育局等首長組隊參賽，顯示市府跨局處對於珍珠海岸發展的重視，同時指出，珍珠海岸計畫是桃園濱海地區重要發展藍圖，本次賽道即串聯永安漁港、海螺文化園區、新屋綠色走廊等核心亮點，非常值得民眾前來遊憩欣賞。市府團隊也藉由賽事參與，實地踏查沿線建設環境，並持續積極向中央爭取資源進行優化改善。

▲桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力

▲桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力。（圖／市府提供）

市府體育局說明，本次賽事分「獎金挑戰組」與「休閒歡樂組」兩大類別，共吸引超過300支隊伍、1,200名選手熱情參與。本屆「獎金挑戰組」更匯聚國內眾多頂尖跑者，包括萬金石馬拉松三連霸紀錄保持人周庭印，一起共同角逐本次賽事的最高榮譽。

▲桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力

體育局表示，市府配合教育部體育署「114年運動i臺灣2.0計畫」，結合中央資源推展地方全民運動，去（113）年本市推動成果更以98.8高分獲體育署評核為「特優」縣市。此外，市府積極推動的「桃園珍珠海岸計畫」已獲中央核定計畫總經費4.9億元，將串連新屋、觀音及大園等桃園沿海地區別具特色的濕地、沙丘、藻礁、牽罟文化與石滬景觀等景點，打造兼具文化底蘊與觀光潛力的美麗客庄。

包括立法委員涂權吉、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員陳睿生、市府體育局長許彥輝、工務局長汪在宙、環保局長顏己喨、都發局長江南志、養工處長劉軍希、新工處長呂紹霖、航空城工程處長柯志輝及新屋區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

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