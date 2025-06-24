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何孟樺吐槽蔣萬安巴黎談淨零碳排澎風　北市府：勿抹煞成果

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前赴巴黎參加城市論壇，在論壇中大談北市的淨零碳排成果，並稱要在2050年達成淨零目標。但議員何孟樺今（24）日吐槽，台北市連2025年減碳25%的舊目標都無法達成，直言蔣萬安「不免過於膨風」。對此，北市副發言人魏汶萱說，請議員切勿抹煞市府團隊與台北市民的減碳成果，而該要求中央政府檢討高排碳而失能的能源政策，「民進黨議員卻忙著譴責做事且向世界行銷台灣的蔣萬安市長，台北在努力，中央做了什麼？」

何孟樺說，蔣萬安市長高舉2050淨零碳排，「但你知道，台北市可能連舊版的減碳目標都無法達成嗎？」蔣在巴黎協定市長峰會上說，北市府的目標非常清楚，2030年減碳40%、2040年減碳65%，並在2050年達到淨零碳排，這不免過於膨風。事實上，台北市恐怕連舊版溫室氣體減半，2025年減少25%的目標，都沒有辦法達到。

何孟樺表示，眾所周知，台北市是在2021年宣示2050年淨零碳排，當年柯文哲市長宣示時，也表示要將2030年減碳目標提高到30%。最終，議會將《淨零自治條例》將2030年減碳目標設在40%。而在此之前，台北市的碳排目標是2050年碳排減半，2025年減碳25%。

何孟樺直言，無論2030年是要減碳30%或是40%，2025年減碳25%都應該是一個「低標」，是市府應該盡力達成的目標。畢竟，如果連舊版的目標都沒有達到，新版更高的目標，又怎麼有可能呢？但實際上看到的，卻是市府把減碳目標越喊越高，實際的減碳成效卻沒有跟上。

根據市府最新的「2023年台北市溫室氣體排放量分析摘要」，台北市2023年的碳排，相較2022年是不減反增，相較於基準年只減碳16.38%，即便以近10年來減碳最多的2019年。經估算，也幾乎可以確定2025年無法達到減碳25%的舊目標。

「為什麼目標越喊越高，實際上的減碳成果，卻不盡人意呢？」何孟樺說，根本原因，就在台北市最大的碳排來源是住商用電，但蔣市府對於住商部門節電工作的支持，始終不足。

以今年為例，雖然市府114年預算中，合計編列了187億的氣候預算，但其中大部分是投資在新建市有節能建築、捷運等市有財產等資本門硬體工程；推動民間減碳、調適的經常門經費，只有26億；而住商節能部份，更是不足8億，是歷年最低！經費沒有向最必要的部門投入，又怎麼可能達成減碳成果呢？

何孟樺說，蔣市長稱「許多全球城市都面臨經濟成長與永續發展之間的平衡挑戰。但在台北，不把這視為一種取捨，而是同時兼顧甚至做得更好的機會」。但從實際的減碳成績還有經費分配來看，蔣市長根本不是「同時兼顧」，而是對永續發展「棄而不顧」。

對此，台北市政府副發言人魏汶萱表示，議員的質疑如同迴力鏢，戳中了如今能源全賴火力發電、碳排只增不減、中央政府對台灣減碳棄而不顧的事實；請議員切勿抹煞市府團隊與台北市民的減碳成果，而該要求中央政府檢討高排碳而失能的能源政策。

魏汶萱說明，減碳的關鍵不是一味要求人民節電，而是中央該用「乾淨的電」。北市府持續依計畫推動包含車輛電動化等減碳行動，人均碳排已從2022年的4.37噸降至2023年4.35噸；然而目前高碳排的火力發電佔比84%，中央政府「火力全開」，民進黨議員卻忙著譴責做事且向世界行銷台灣的蔣萬安市長，台北在努力，中央做了什麼？

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