快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

▲北市警局發布中階幹部人事異動，異動警界23人。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局在24日發布人事異動，從2線3星至2線1星的各組室組長、派出所所長共計23人，原本萬華分局行政組長涉入電玩弊案、懸缺已久的組長職務，將由士林分局原行政組長黃贏慧接任，23名人事異動將於27日統一辦理離到職。

警界異動名單：

1、士林分局行政組組長黃贏慧調任萬華分局行政組組長

2、北投分局行政組組長龔鴻曦調任士林分局行政組組長

3、少年警察隊行政組組長陳功輝調任北投分局行政組組長

4、少年警察隊預防組組長連承志調任少年警察隊行政組組長

5、本局防治科警務正薛先得調任少年警察隊預防組組長

6、萬華分局偵查隊警務員兼副隊長黃冠豪陞任本局後勤科警務正

7、大安分局瑞安街派出所警務員兼所長王崇倫調任松山分局刑事警務員

8、信義分局六張犁派出所警務員兼所長陳春玄調任大安分局瑞安街派出所警務員兼所長

9、萬華分局西門町派出所警務員兼所長盧禹澄調任信義分局六張犁派出所警務員兼所長

10、大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長陳韋勲調任萬華分局西門町派出所警務員兼所長

11、文山第一分局木柵派出所警務員兼所長石騰調任大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長

12、文山第一分局警務員黃政剛調任文山第一分局木柵派出所警務員兼所長

13、大同分局寧夏路派出所警務員兼所長榮柏毓調任刑事警察大隊警務員

14、士林分局翠山派出所巡官兼所長李佳諺陞任大同分局寧夏路派出所警務員兼所長

15、保安警察大隊分隊長劉韋伶調任士林分局翠山派出所巡官兼所長

16、文山第二分局興隆派出所警務員兼所長蕭順升調任中山分局刑事警務員

17、文山第一分局木新派出所警務員兼所長陳建中調任文山第二分局興隆派出所警務員兼所長

18、刑事警察大隊警務員黃振綱調任文山第一分局木新派出所警務員兼所長

19、內湖分局康寧派出所巡官兼所長蔡宗銘陞任南港分局警務員

20、南港分局玉成派出所警務員兼所長吳璽名調任內湖分局康寧派出所警務員兼所長

21、南港分局南港派出所警務員兼所長蔡佾錩調任南港分局玉成派出所警務員兼所長

22、萬華分局刑事警務員馬秋揚調任南港分局南港派出所警務員兼所長

23、保安警察大隊分隊長蘭建榕調任士林分局山仔后派出所巡官兼所長