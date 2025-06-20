短裙正妹夜店熱舞　北市男當場性侵！「暗黑手法」慘了

▲女子在夜店跳舞，突遭惡狼伸手性侵。（示意圖／Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

臺北地方法院近期宣判，29歲男子阿文（化名）於夜店對素未謀面的女子強制猥褻並性交得逞，依《刑法》強制性交罪，判處有期徒刑兩年，緩刑五年，期間須接受保護管束，並履行罰金與公益勞動等責任。

判決書指出，案件發生於2024年10月27日凌晨，地點位於臺北市某夜店。受害女當時在舞池內與友人跳舞玩樂，阿文在未與受害女有任何互動情況下，逕自將手伸入短裙內，並將手指侵入陰道內而性交得逞，女子憤而報警提告。警方調查後，透過監視器畫面及驗傷報告等證據確認犯行。阿文自警詢階段即坦承所為，最終遭起訴並進入審理程序。

法院審酌，雖然行為惡劣，對被害人造成身心重大創傷，理應從重量刑，但因阿文犯後坦承犯行，並與被害人達成調解、賠償損失，顯示悔意，故予以酌減刑度。依《刑法》第59條規定，判處兩年徒刑並給予五年緩刑。

緩刑期間，阿文須於一年內向國庫繳交新臺幣五萬元罰金，並於指定機構完成220小時義務勞務，另受保護管束，以利其重新適應社會。若未履行相關義務，檢察官可聲請撤銷緩刑。



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