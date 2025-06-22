示警若民進黨大罷免大成功　戴錫欽：明年蔣萬安拚連任有危險

▲國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免7月26日投票，原國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因涉死亡連署案，遭續押3個月，同時又傳出議長戴錫欽代理主委職務「倦勤」。戴錫欽今（22日）下午出席國民黨反惡罷北市客家後援會活動時則澄清，自己沒有倦勤這件事，又強調北市五席立委一席都不能少，「如果被民進黨翻轉立法院結構，可能連明年台北市長蔣萬安連任都有危險。」

不過被問到是否會覺得扛起代理主委一職累，是因資源比較難湊齊？戴錫欽坦言，被罷免的立委按照規定是不能募款，黨部依規定可以募集一些相關的資源來做反罷免活動。但過去大家都知道，台北市黨部因為黃呂主委出錢出力，對國民黨非常支持，這個部分怎麼填補空缺，募集足夠資源協助五位立委辦相關活動，的確是一個考驗，但他會全力以赴。

不過，戴錫欽也強調，自己沒有倦勤，而是本來來代理台北市黨部主委，是因為黃呂主委被羈押，原先羈押期是2個月，當時才設定說2個月，如果黃呂主委順利交保的話，當然就完成階段任務，黃呂主委續押，當然他就繼續代理下去。

對於接下來的反罷免策略，戴錫欽說，選委會已經在6月12日宣布7月26號就是第三階段投票，北市黨部會以這個期程為原則，該辦的活動，包括今天北市客委會跟中央客委會共同主辦的客家後援會反罷、7月5號在市府廣場前辦的台北市反罷免活動、還有選前之夜等。另，黨部也會規畫所有的黨籍議員，跟五位優秀的國民黨的立委共同站路口或是宣傳造勢等，都陸續在安排當中。

戴錫欽於台上致詞時則指出，台北五席立法委員，對北市建設發展至關重要，如果民進黨翻轉國會席次，不僅立法院長韓國瑜位置不保，還可能全國法案都被亂搞，照顧弱勢、老人的錢被拿掉，過去八年捷運標不出去，是蔣萬安在這兩年通通發標完成，如果沒有國民黨和民眾黨席次，民進黨不會撥錢給台北，「如果被民進黨翻轉立法院結構，可能連明年蔣萬安連任都有危險！」