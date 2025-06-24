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以色列總理納坦雅胡同意停火！　感謝川普支持

▲▼以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

▲ 川普與納坦雅胡先前會晤畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布以伊停火協議生效，伊朗官媒已證實實施停火，以色列24日也聲明回應，已同意美方提出與伊朗雙邊停火的提議，但警告對任何違反停火的行為做出「強而有力的回應」。

《以色列時報》報導，以色列總理辦公室24日聲明，納坦雅胡會晤內閣官員、國防部長、以色列國防軍總參謀長及情報機構摩薩德負責人，而他們向納坦雅胡報告，「以色列已實現崛起之獅行動的所有目標」，甚至超出預期。

聲明指出，「以色列已消除直接存在的雙重威脅，在核武及彈道飛彈方面都是」，「以色列國防軍實現對德黑蘭領空的全面控制，重創軍事領導層，摧毀數十個伊朗政府核心目標」。

聲明中感謝川普及美方對國防的支持及對消除伊朗核威脅的努力，「有鑑於已實現此次行動目標，並在川普總統充分協調下，以色列同意有關雙邊停火的提案」，但「將對任何違反停火的行為做出強而有力的回應」。

根據川普先前在自家社群平台Truth Social的發文，以伊停火時程為伊朗自格林威治時間24日4時（台灣中午12時）停火，以色列自10時（台灣傍晚6時）停火，22時（台灣25日清晨6時）戰爭結束，為這場持續12天的衝突畫下句點。

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