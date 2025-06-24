飛彈襲擊前赴裡海小鎮渡假　陸商重返德黑蘭...街上人少了

▲史先生在德黑蘭居住的區域未受到戰火波及。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

在伊朗娶妻生子經商的山東男子史先生23日從裡海海濱小鎮開車返回德黑蘭市區，在路上，他看到往返南北的車輛不多。史先生透露，自13日衝突爆發後，不少當地居民紛紛離開德黑蘭，撤往北邊的裡海方向，就在市政府下令可以返回德黑蘭後，史先生便決定返回。

▲從史先生居住房間向外看到的德黑蘭景色。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，史先生在衝突爆發前一兩天就已前往裡海附近，帶中國朋友遊玩。他稱，戰火並未太波及這些海邊小鎮，不過大量德黑蘭居民湧入裡海三省，當地物價有些上漲，「可以理解。」這段時間他在裡海邊附近的一個發射塔下突然找到信號，便常前往此處與外界聯絡。

史先生表示，妻子是伊朗人，妻兒生活在大陸國內，自己和丈人則在伊朗做生意，「不回國有很多原因，事情沒做完，護照簽證在移民局，家裡親屬需要照應……。」

史先生提到，德黑蘭的網路已經恢復，自己生活的地方和離開時沒有太大區別，大部分店鋪都開著，「交通正常，上班正常，汽油沒有問題，加油很方便。不需要囤物資，保民生的大餅店一直都開著，就是街上人少了，車少了。」

史先生稱，被轟炸的區域主要位於德黑蘭的東區和北區，東區有一個民兵訓練基地被炸，北區有一個監獄被炸。德黑蘭偏紡錘體形狀，史先生所處的位置是在西區，與東區相隔十多公里，對爆炸沒有明顯感覺，西區也沒有大範圍的建築受損，他表示，「受損的基本都清理乾淨了，市容衛生部門正常工作。」

史先生強調，他所居住的區域並沒有防空洞等設施，待在民房也還安全，不要接近涉軍場所，附近也沒有重要人物居住，安心待在家裡就行了，「如果戰況升級會繼續返回裡海邊上的房子，不過，還是希望戰火能盡快停歇。」