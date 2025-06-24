伊朗高官接電話「你剩12小時可逃」　以情報員威脅：武器隨時瞄準

▲以伊互相轟炸之際，伊朗德黑蘭失火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》公布錄音檔指出，6月13日以色列發動第一波攻勢之後，一名伊朗將領接到以色列情報人員打來的電話，被警告「你有12小時的時間可以逃跑」，且以色列武器隨時瞄準將領一家人。

根據錄音檔，以色列情報人員宣稱，他來自一個把伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前總司令薩拉米、武裝部隊參謀總長巴格瑞、最高領袖哈米尼高級顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）等人擊殺的國家。

以色列情報人員用波斯語說道，「你還有12小時可以帶著妻子跟小孩逃跑……你現在就在我們的名單上」，以色列隨時可能用武器瞄準這位將領與其家人，「我們比你自己的頸靜脈更靠近你。把這件事記在腦子裡。願上帝保護你。」

▲以色列對伊朗發動空襲之後，德黑蘭居民受傷。（圖／路透）

以色列情報人員的聲音經過變音處理，伊朗將領的身分未被公布，但據信他還活著。

3名知情人士透露，以色列13日展開第一波攻勢，轟炸伊朗多座核設施，暗殺多名高階軍事將領及核子科學家的幾小時後，以色列情報人員也發起秘密行動，打給可能接替被暗殺領袖的第2、第3級高官，警告他們別再支持最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），否則也會死。根據估計，超過20名伊朗高官接到類似電話。