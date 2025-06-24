以色列控違反停火　防長下令打擊德黑蘭！伊朗官員否認射彈

▲ 在約旦河西岸圖巴斯（Tubas）可見伊朗24日向以色列發射飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊達成停火協議，伊朗證實自台灣24日中午12時開始停火，以色列也表示同意，但以軍不久後稱偵測到伊朗再度射彈，國防部長已下令強烈反擊。伊朗媒體則予以否認，官員也警告若以色列違反協議將付出代價。

綜合《衛報》等外媒，以色列國防軍（IDF）指控，伊朗在停火生效約2個半小時後向以色列發射至少2枚飛彈，使得北部海法等地響起空襲警報，飛彈被攔截後警報已經解除。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他已指示軍方「對伊朗違反停火協議的行為做出強而有力的回應，對德黑蘭市中心的政府目標進行猛烈打擊」。以軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）也預告，「有鑑於伊朗政權嚴重違反停火協議，我們將採取武力打擊。」

但伊朗半官方媒體ISNA透過Telegram頻道指出，伊朗向以色列射彈的消息已被否認，雖未透露消息來源，國營媒體努爾新聞（Nour News）也否認此說法。

伊朗一名高階安全官員則向CNN表示，當地上午7時30分（台灣中午12時）過後「截至目前未向敵人發射飛彈」，且警告「若以色列犯了錯，所有被占領土都將受到攻擊，就像停火前一小時一樣」。

根據美國總統川普先前在自家社群平台Truth Social的發文，以伊停火時程為伊朗自格林威治時間24日4時（台灣中午12時）停火，以色列自10時（台灣傍晚6時）停火，22時（台灣25日清晨6時）戰爭結束，為這場持續12天的衝突畫下句點。