逐夢星空！　南台五專火箭隊晉級全國總決賽台南要成為火箭重鎮

▲南台科大五專部火箭團隊「Stellar Alliance」晉級全國總決賽，台南市長黃偉哲接見合影鼓勵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南青年朝太空夢想再邁進一步！南台科技大學五專部火箭團隊「Stellar Alliance星辰聯盟」從全台6百多名參賽學生中脫穎而出，晉級由國家太空中心舉辦的首屆「台灣盃火箭競賽」全國總決賽，市長黃偉哲接見團隊成員，除表達祝賀，也強調沙崙科學城已預留8公頃基地，全力打造國內火箭研發重鎮，盼台南成為未來太空科技的核心城市。

黃偉哲表示，南台火箭團隊的成績不僅是學校的驕傲，也是台南技職教育的最佳代言。他指出，國家已核定在沙崙智慧綠能科學園區設置火箭組裝基地，未來將可就地完成組裝並送往屏東試射，象徵台灣太空發展邁入實作整合新階段。

「南台長期耕耘太空科技，與國家太空中心互動密切，台南具備發展火箭產業的完整條件。」黃偉哲說，火箭不只象徵科技挑戰，更代表城市願景。他期盼南台與市府、產業三方合作，厚植航太人才、鏈結火箭供應鏈，進一步讓沙崙成為國產火箭升空的啟航地。

「Stellar Alliance星辰聯盟」團隊表示，從模擬設計、材料選擇，到結構打造與電控飛行測試，歷經數月研發，全程展現跨系整合與實作實力。團隊秉持「做中學、學中創」精神，在挑戰中深化專業，也學會溝通與協作，盼能在總決賽中發射出屬於台南的榮耀火箭。

據了解，2025「台灣盃火箭競賽」全國總決賽將於7月25日至27日在屏東旭海探空火箭發射場登場，屆時參賽團隊將親自發射自製火箭，進行實地飛行驗證，完成從設計、製作到發射的完整歷程。

市府經發局指出，中央規劃於2034年以國產火箭搭載國產衛星上軌道，沙崙科學城為國內少見具備火箭組裝條件的場域。市府已提供8公頃用地，預計明年動工、2030年完工，並推動零組件供應鏈整合與傳統產業升級，打造南台灣具有國際競爭力的航太聚落。

經發局也強調，台南向來是科技與教育的重鎮，南台火箭隊晉級全國總決賽，象徵技職教育厚實實力與青年實作潛能。市府將持續支持青年勇於挑戰、敢夢敢飛，讓「火箭」不只是比賽，更成為點亮科技未來的希望象徵。