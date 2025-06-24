被爆是涉栽贓鄭文燦案檢察官好友　徐巧芯氣炸：我能指揮檢調？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海基會前董事長鄭文燦遭控，在桃園市長任內涉入林口華亞科技園區開發弊案，遭桃園地檢署依貪汙罪起訴，不過，《鏡週刊》今（24日）揭發，鄭文燦案恐有逆轉，原因是當初檢方起訴的「關鍵證據」會議錄音檔，竟是檢察官陳嘉義偽造，陳嘉義也被起底是國民黨立委徐巧芯是政大好友。徐巧芯隨後在臉書開炮，這樣也可以被影射？是覺得自己是可以指揮檢調辦案嗎？「綠營綠媒還想潑髒水，真是喪心病狂。」

根據《鏡週刊》報導，法院日前勘驗發現，檢方起訴鄭文燦的「關鍵證據」會議錄音檔，竟是檢察官陳嘉義偽造，原本的「密會配合業者先行開發」，事實上卻是鄭文燦與桃園市府官員公開與廖氏父子開會，且會中無共識通過開發案，認為陳嘉義有明顯涉嫌偽造文書、濫權起訴爭議。

《鏡週刊》也起底陳嘉義背景，陳嘉義與徐巧芯是政大同學，徐唸政治系，陳是法律系、財法所畢業，徐巧芯曾在節目上公開稱讚，陳嘉義非常聰明又極具正義，個性活潑人緣又好，兩人同是政大轉學生，關係要好，只是畢業後各自發展，較少聯繫，對於有他這樣的好友，她深感榮幸。

徐巧芯對此痛批，自己難道能夠指揮檢調辦案？平常都說檢察官獨立，結果因為某一位是大學同學，現在辦鄭文燦被週刊寫了，「就來影射我？這麼顯而易見的笨問題，綠營綠媒還想潑髒水，真是喪心病狂。」並強調，大惡罷，大造謠，大失敗！