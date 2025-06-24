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惡檢爆偽造「鄭文燦案」　5字畫押成犯罪鐵證

檢察官陳嘉義遭質疑偽造關鍵會議譯文，刻意遺漏其他與會官員，製造鄭文燦與廖氏父子密會喬好的假象。

▲檢察官陳嘉義遭質疑偽造關鍵會議譯文，刻意遺漏其他與會官員，製造鄭文燦與廖氏父子密會喬好的假象（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內涉及華亞科技園區開發弊案，起訴後案情再掀風波，桃園地院近來密集進行準備程序，合議庭勘驗辯方聲請會議紀錄內容，法庭內雙方言辭交鋒，但關鍵會議紀錄的音檔譯文，卻驚傳檢方起訴證據力出現重大瑕疵。

合議庭5月22日便首度勘驗九年前官商討論華亞科技園區開發案的會議錄音檔，該錄音檔是由陳嘉義交代檢事官所製作完成的逐字稿譯文，被檢察官列為起訴鄭文燦重要證據之一，沒想到勘驗發現，明明是鄭文燦率領市府一級主管與業者廖氏父子討論開發案的解決方案，竟刻意遺漏其他官員發言內容，僅留鄭文燦與廖氏父子3人對話，讓外界以為鄭文燦早跟廖氏父子密會喬好，後面的五場會議只是在過水套招。

鄭文燦17日赴桃園地院勘驗會議錄音，他強調廖氏父子仍需取得全體地主同意才能進行開發，檢方對他有所誤解。（中央社）

▲鄭文燦17日赴桃園地院勘驗會議錄音，他強調廖氏父子仍需取得全體地主同意才能進行開發，檢方對他有所誤解。

最離譜的是，廖氏父子想把9.12公頃農地變更為產業開發用地，因遲遲未取得所有地主同意，無法進行自辦市地重劃，加上該農地已經納入林口工五二通的範圍內，必須依照二通的規定推動，因此，與桃園市政府推動51公頃的區段徵收計畫是平行的，雙方在會議上各說各話，沒有交集，鄭文燦指示桃園市府官員繼續推動51公頃案的區段徵收，廖氏父子則繼續尋求其他地主同意才能自辦市地重劃，起訴書卻指鄭文燦配合業者先行開發土地，遭律師痛批入人於罪。

華亞科技園區（圖），為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

▲華亞科技園區（圖），為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

可惡的是，承辦檢察官陳嘉義在勘驗逐字稿譯文後親筆寫下「經勘驗無誤」等字，亦即表示有聽過譯文音檔，卻刻意刪除其他與會官員的談話，並作為起訴的重要證據呈報給法院，形同栽贓3人密室喬事，明顯涉有偽造公文書之嫌，當天檢辯攻防火花四射，羅織入罪質疑聲浪四起。

時隔半個月後，桃院在6月17日再次召開第六次準備程序庭審理，起訴此案的檢察官陳嘉義突然拿出預先擬好的稿子表示，「若有資料沒提出的原因很簡單，只因為那些內容根本與案情無關，可能只是被告或他人的私人生活細節，對案情影響不大的枝微末節，雙方沒有爭議的事實，或已被其他證據重複證明過的內容。」

檢察官陳嘉義在起訴書的證據清單，直指鄭文燦與廖氏父子密會，並允諾業者先行開發，明顯與事實不符恐涉偽造文書。

▲檢察官陳嘉義在起訴書的證據清單，直指鄭文燦與廖氏父子密會，並允諾業者先行開發，明顯與事實不符恐涉偽造文書。

陳嘉義的這番說法讓在場人士相當驚訝，因為他親筆寫下「經勘驗無誤」等字，但會議過程跟結論明顯跟起訴書指摘內容有天壤之別，法界人士認為，這等於坐實明知有其他人在場卻刻意略掉，與自白偽造文書無異。何況該場會議就是針對廖氏父子請託解套土地使用規定而來，攸關對價是否成立，整場會議根本沒有涉及隱私。何況這是官商協調的第一場會議，後續還有5場協調會陸續登場，檢方都完整記載鄭文燦與廖氏父子及所有與會官員的討論過程，譯文完整呈現，也等於狠狠打臉陳嘉義「為了保護他人隱私、與案情無關才節錄第一場會議記錄、刪去其他官員談話」的離譜說法。

由於陳嘉義言論陷一起參與偵辦及蒞庭論告的檢察官於不義，難怪其他蒞庭檢察官則未對此發言，擺明就是不願替陳嘉義背書。本刊調查，陳嘉義起訴鄭文燦，其餘協助的檢察官都未在起訴書掛名，當初有其他檢察官原本要被找進團隊支援辦案，一聽到此案由陳嘉義主辦，立刻打退堂鼓婉拒，可見其中定有隱情。

桃檢則表示，檢察官就相關會議錄音均覈實勘驗，並就待證事實摘要記載，且相關會議錄音檔案均提供法院當庭勘驗，讓被告及辯護人陳述意見，並無偽造不實之情事，且本案並非以此會議錄音作為認定被告犯罪之證據。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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