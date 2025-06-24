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宋建樑「無件可送」罷免破局！李坤城：民主戰勝納粹

▲▼民進黨立院黨團由委員吳思瑤、李坤城、陳培瑜共同召開「造假民意還鬥爭公民，做賊的喊抓賊違法批合法」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委李坤城。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

全台罷免潮倒數進入關鍵時刻，國民黨青年軍成員宋建樑所主導、針對民進黨立委李坤城的罷免案，23日傍晚因「無件可送」正式宣告失敗。對此，李坤城也發文感謝三重市民拒絕惡意罷免，選擇支持地方持續進步，並稱「民主戰勝納粹！偽造無法送件！」

儘管宋建樑聲稱第二階段連署已達標，最終仍「雙手空空」赴新北市選委會，坦言過程「出現狀況」，決定不送件。新北市選委會隨後確認罷免案截止前未接獲任何文件，正式宣告該案破局。

▲▼罷免李坤城領銜人宋建樑　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

▲罷免李坤城領銜人宋建樑曾舉納粹手勢、戴「卐」字臂章。（圖／記者陳煥丞攝）

對此，李坤城第一時間透過社群平台回應「民主戰勝納粹！偽造無法送件！」感謝三重選民不支持惡意罷免行動，選擇讓三重繼續前進，並強調將持續在國會守護台灣，呼籲國民黨主席朱立倫及相關幹部應誠懇道歉，而非將錯誤推給基層黨工。

宋建樑則表示，雖然數量達標，但在造冊過程中遭遇部分人拒交連署書，甚至有「前輩關切」，讓他最終決定撤案不送。不過他並未說明具體原因，僅稱「有些東西不好說」，引發外界質疑。

此前，宋建樑因涉嫌幽靈連署遭約談時，竟手持《我的奮鬥》、配戴納粹臂章現身，行納粹禮。儘管國民黨事後表態「反納粹」，黨主席朱立倫卻未正面回應譴責聲浪，反為宋建樑緩頰，引來德國在台協會與以色列駐台代表處的嚴正譴責。

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