　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦案恐大逆轉！　惡檢涉「證據造假」濫權起訴

鄭文燦17日赴桃園地院勘驗會議錄音，他強調廖氏父子仍需取得全體地主同意才能進行開發，檢方對他有所誤解。（中央社）

▲鄭文燦17日赴桃園地院勘驗會議錄音，他強調廖氏父子仍需取得全體地主同意才能進行開發，檢方對他有所誤解。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內涉嫌華亞科技園區開發弊案，遭桃園地檢署依貪汙罪起訴，法院日前在準備程序時，勘驗被檢方列為起訴關鍵證據的會議錄音檔，竟然發現檢察官陳嘉義偽造勘驗證據，該場會議明明是由鄭文燦帶領一堆官員與廖氏父子討論開發案，會中也未有共識要讓開發案過關，陳嘉義卻在起訴書中直指該場會議是鄭與廖氏父子三人密會，且配合業者先行開發，但這完全與事實不符，承辦檢察官陳嘉義甚至在勘驗該錄音檔的逐字稿時，竟然寫下「經勘驗無誤」，明顯涉嫌偽造文書，有濫權起訴爭議，案情恐跟著大逆轉。

本刊調查，這場關鍵的會議2016年12月13日在桃園市政府召開，歷時約1個小時，鄭文燦除找來桃園市祕書長、地政局長與產發局長及相關科長與會，向廖氏父子說明桃園市政府的立場，也沒有下結論要替對方解除百分之百地主同意才能進行開發的緊箍咒，檢方卻在起訴書的證據清單中將此列為重要證據，把鄭文燦在會議上的講話當成涉貪證據。

檢察官陳嘉義遭質疑偽造關鍵會議譯文，刻意遺漏其他與會官員，製造鄭文燦與廖氏父子密會喬好的假象。

▲檢察官陳嘉義遭質疑偽造關鍵會議譯文，刻意遺漏其他與會官員，製造鄭文燦與廖氏父子密會喬好的假象。

不過，桃院上月底首度勘驗該場會議的錄音光碟，內容顯示廖俊松一開始發言就拜託市長及局長支持，隨後在場官員也逐一說明市府立場，廖俊松則提到已和88位地主講好，但卡在剩下的2名地主未同意土地變更與樂善寺的土地問題，拜託鄭文燦打電話私下和他們溝通，鄭當場婉拒，並表明「這不是一通電話就可解決」。

檢察官陳嘉義在起訴書的證據清單，直指鄭文燦與廖氏父子密會，並允諾業者先行開發，明顯與事實不符恐涉偽造文書。

▲檢察官陳嘉義在起訴書的證據清單，直指鄭文燦與廖氏父子密會，並允諾業者先行開發，明顯與事實不符恐涉偽造文書。

雙方溝通過程中，鄭文燦認為廖氏父子還是要爭取全體地主同意，並說市府推動的51公頃開發有涉及濫葬問題待公權力處理，且仍有20多家廠商急需土地欲進駐華亞擴大園區，因此在會中裁示市府同仁繼續推動51公頃的區段徵收計畫；至於廖氏父子的9.12公頃開發計畫主管機關是營建署，「還是得靠自己（廖氏父子）努力和既有地主溝通，並走自辦市地開發計畫進行，桃園市政府只是監督者」，華亞園區擴大案則報給行政院開協調會決定。

廖俊松（圖）籌組華亞園區重劃會，被控以500萬元行賄鄭文燦，不過，監聽譯文顯示是他赴官邸硬塞錢至桌底，真相待法院釐清。（翻攝畫面）

▲廖俊松（圖）籌組華亞園區重劃會，被控以500萬元行賄鄭文燦，不過，監聽譯文顯示是他赴官邸硬塞錢至桌底，真相待法院釐清。

廖俊松兒子廖力廷（圖）與太太的對話顯示，鄭文燦對官邸桌下被塞錢不知情，並稱爸爸一天到晚膨風、吹噓。（東森新聞提供）

▲廖俊松兒子廖力廷（圖）與太太的對話顯示，鄭文燦對官邸桌下被塞錢不知情，並稱爸爸一天到晚膨風、吹噓。

開庭時鄭文燦聽完勘驗錄音檔，隨即在法庭喊冤，指錄音光碟明明有很多官員對話，且他從頭到尾都沒有要替廖氏父子解套，包括他和與會的同仁都說，如果業者要自辦市地重劃，就必須取得百分之百的地主同意，這樣的門檻並沒有豁免，況且此案是農業區變更使用問題，只有全體地主同意才能進行開發，桃園市政府根本無法協助。

錄音光碟還可聽見桃園市府官員對廖氏父子說：「你現在就是把你那個土地使用權同意書拿到之後，然後就走農業區變更為專產區的程序就好」，這段話也對結論下了最佳註腳，即廖氏父子必須拿到全體地主同意，否則連桃園市政府也無法插手幫忙，鄭文燦隨後也補了一句：「我們的角色就只是輔助」，未替業者解套。

華亞科技園區（圖），為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

▲華亞科技園區（圖），為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

律師團也提到，鄭文燦找來相關首長與廖氏父子開會，告知在法令上沒有辦法協助的原因，對照實際會議譯文卻被檢方刻意抹去與會局、處長的發言與市長提到可不可行的指示，刻意營造該次會議是「密會」，之後才又進行各種會議，「這不就是刻意入人於罪？」希望法院不要被檢察官做的勘驗筆錄誤導，況且當時美光及華亞園區有20多家廠商需要土地擴廠，鄭文燦是基於地方父母官的立場協助，並未替廖氏父子解套。

桃檢則表示，檢察官就相關會議錄音均覈實勘驗，並就待證事實摘要記載，且相關會議錄音檔案均提供法院當庭勘驗，讓被告及辯護人陳述意見，並無偽造不實之情事，且本案並非以此會議錄音作為認定被告犯罪之證據。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
封面故事／栽贓3人密室喬開發　鄭文燦案爆檢察官偽造證據
惡檢偽造證據1／會議音檔「經勘驗無誤」也能假　檢察官陳嘉義獨白反成犯罪鐵證
惡檢偽造證據2／從吳志揚一路聽到鄭文燦　違法監聽埋伏筆案情恐大逆轉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普出招壓制伊朗！停火關鍵曝　以色列設1條件才點頭
川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲
偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光
88歲香港知名武術指導　墜樓輕生亡
美奇襲伊朗核設施　恐白忙一場
博恩「IG退追賀瓏」喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純
以伊停火關鍵曝光！　川普認為將持續到永遠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林岱樺詐助理費案起訴10人　通法寺住持釋煌智80萬交保

偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光

駕駛未禮讓行人挨罰6千元　「被違停車遮擋視線」逆轉免罰

惡檢「違法監聽鄭文燦」完整譯文曝　無起訴書的「 知知知」

惡檢爆偽造「鄭文燦案」　5字畫押成犯罪鐵證

鄭文燦案恐大逆轉！　惡檢涉「證據造假」濫權起訴

林柏宏父親回應了！　叔伯控為還債情緒失控

林柏宏父拖債掰讓兒子多賺幾年　叔伯求助心寒被反嗆

林柏宏求學靠叔伯金援供住　走紅後父親一舉動得罪全家族

林柏宏爆「父坑叔伯」捲款數千萬　退家族群組切割

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

林岱樺詐助理費案起訴10人　通法寺住持釋煌智80萬交保

偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光

駕駛未禮讓行人挨罰6千元　「被違停車遮擋視線」逆轉免罰

惡檢「違法監聽鄭文燦」完整譯文曝　無起訴書的「 知知知」

惡檢爆偽造「鄭文燦案」　5字畫押成犯罪鐵證

鄭文燦案恐大逆轉！　惡檢涉「證據造假」濫權起訴

林柏宏父親回應了！　叔伯控為還債情緒失控

林柏宏父拖債掰讓兒子多賺幾年　叔伯求助心寒被反嗆

林柏宏求學靠叔伯金援供住　走紅後父親一舉動得罪全家族

林柏宏爆「父坑叔伯」捲款數千萬　退家族群組切割

白宮：以色列同意1條件全面停火

川普出招壓制伊朗！美官員曝停火關鍵　以色列設1條件才點頭

7月要來了！　4生肖得防災

「TOYOTA、LEXUS全新雙門跑車」上路測試！搭載V8渦輪油電動力

林岱樺詐助理費案起訴10人　通法寺住持釋煌智80萬交保

憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

香港前女首富狂愛企鵝商品　愛馬仕訂製包配DIY鉤織衫

科博館獲捐「臺灣雲豹」標本　全球僅5件一睹靈動風采

【泰格與雪兒】誤會大了

社會熱門新聞

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

開撕林柏宏！　四叔控罵父「流浪狗」內幕

登山客疑摔落「小鬼瀑布」亡！直升機吊掛遺體

快訊／名嘴李正皓被噴辣椒水幕後有黑幫教唆

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

偽造「鄭文燦案」惡檢起底！　前女友控掐脖劈腿

即／員工旅遊傳7人「食物中毒」　墾丁凱撒大飯店回應

「金門坦克」立院亂鬥踢2綠委挨告　法官勘驗認定共踹9下

即／林岱樺人頭助理案延燒！弟弟、弟媳各交保百萬

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

為達升學績效　高中顧問涉竄改成績被訴

「中獎」匯6萬領12萬　老伯得知真相崩潰

更多熱門

相關新聞

林柏宏父親回應了！　叔伯控為還債情緒失控

林柏宏父親回應了！　叔伯控為還債情緒失控

林柏宏父親遭控長期欠哥哥、弟弟鉅款不還，去年9月他與四弟簽下債權履約協議書後，林父曾向其他家人透露，去年底為欠債之事召開家庭會議，林柏宏得知後非常生氣，不願意再幫父親還錢，甚至嗆父親：「你去流浪算了，等到你活不下去的時候，我再來救流浪狗！」林父承受不了兒子的言語暴力，在宜蘭喝酒，最後醉倒在路邊，被送醫急救。據稱林柏宏聽到消息後，趕到醫院，又對著父親一陣飆罵。

林柏宏父拖債掰讓兒子多賺幾年　叔伯求助心寒被反嗆

林柏宏父拖債掰讓兒子多賺幾年　叔伯求助心寒被反嗆

林柏宏求學靠叔伯金援供住　走紅後父親一舉動得罪全家族

林柏宏求學靠叔伯金援供住　走紅後父親一舉動得罪全家族

林柏宏爆「父坑叔伯」捲款數千萬　退家族群組切割

林柏宏爆「父坑叔伯」捲款數千萬　退家族群組切割

開撕林柏宏！　四叔控罵父「流浪狗」內幕

開撕林柏宏！　四叔控罵父「流浪狗」內幕

關鍵字：

鏡週刊鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面