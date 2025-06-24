鄭文燦案恐大逆轉！　惡檢涉「證據造假」濫權起訴

▲鄭文燦17日赴桃園地院勘驗會議錄音，他強調廖氏父子仍需取得全體地主同意才能進行開發，檢方對他有所誤解。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內涉嫌華亞科技園區開發弊案，遭桃園地檢署依貪汙罪起訴，法院日前在準備程序時，勘驗被檢方列為起訴關鍵證據的會議錄音檔，竟然發現檢察官陳嘉義偽造勘驗證據，該場會議明明是由鄭文燦帶領一堆官員與廖氏父子討論開發案，會中也未有共識要讓開發案過關，陳嘉義卻在起訴書中直指該場會議是鄭與廖氏父子三人密會，且配合業者先行開發，但這完全與事實不符，承辦檢察官陳嘉義甚至在勘驗該錄音檔的逐字稿時，竟然寫下「經勘驗無誤」，明顯涉嫌偽造文書，有濫權起訴爭議，案情恐跟著大逆轉。

本刊調查，這場關鍵的會議2016年12月13日在桃園市政府召開，歷時約1個小時，鄭文燦除找來桃園市祕書長、地政局長與產發局長及相關科長與會，向廖氏父子說明桃園市政府的立場，也沒有下結論要替對方解除百分之百地主同意才能進行開發的緊箍咒，檢方卻在起訴書的證據清單中將此列為重要證據，把鄭文燦在會議上的講話當成涉貪證據。

▲檢察官陳嘉義遭質疑偽造關鍵會議譯文，刻意遺漏其他與會官員，製造鄭文燦與廖氏父子密會喬好的假象。

不過，桃院上月底首度勘驗該場會議的錄音光碟，內容顯示廖俊松一開始發言就拜託市長及局長支持，隨後在場官員也逐一說明市府立場，廖俊松則提到已和88位地主講好，但卡在剩下的2名地主未同意土地變更與樂善寺的土地問題，拜託鄭文燦打電話私下和他們溝通，鄭當場婉拒，並表明「這不是一通電話就可解決」。

▲檢察官陳嘉義在起訴書的證據清單，直指鄭文燦與廖氏父子密會，並允諾業者先行開發，明顯與事實不符恐涉偽造文書。

雙方溝通過程中，鄭文燦認為廖氏父子還是要爭取全體地主同意，並說市府推動的51公頃開發有涉及濫葬問題待公權力處理，且仍有20多家廠商急需土地欲進駐華亞擴大園區，因此在會中裁示市府同仁繼續推動51公頃的區段徵收計畫；至於廖氏父子的9.12公頃開發計畫主管機關是營建署，「還是得靠自己（廖氏父子）努力和既有地主溝通，並走自辦市地開發計畫進行，桃園市政府只是監督者」，華亞園區擴大案則報給行政院開協調會決定。

▲廖俊松（圖）籌組華亞園區重劃會，被控以500萬元行賄鄭文燦，不過，監聽譯文顯示是他赴官邸硬塞錢至桌底，真相待法院釐清。

▲廖俊松兒子廖力廷（圖）與太太的對話顯示，鄭文燦對官邸桌下被塞錢不知情，並稱爸爸一天到晚膨風、吹噓。

開庭時鄭文燦聽完勘驗錄音檔，隨即在法庭喊冤，指錄音光碟明明有很多官員對話，且他從頭到尾都沒有要替廖氏父子解套，包括他和與會的同仁都說，如果業者要自辦市地重劃，就必須取得百分之百的地主同意，這樣的門檻並沒有豁免，況且此案是農業區變更使用問題，只有全體地主同意才能進行開發，桃園市政府根本無法協助。

錄音光碟還可聽見桃園市府官員對廖氏父子說：「你現在就是把你那個土地使用權同意書拿到之後，然後就走農業區變更為專產區的程序就好」，這段話也對結論下了最佳註腳，即廖氏父子必須拿到全體地主同意，否則連桃園市政府也無法插手幫忙，鄭文燦隨後也補了一句：「我們的角色就只是輔助」，未替業者解套。

▲華亞科技園區（圖），為吸引高科技業發展，桃園市政府多年前就計畫擴大園區規模，至今仍未定案。

律師團也提到，鄭文燦找來相關首長與廖氏父子開會，告知在法令上沒有辦法協助的原因，對照實際會議譯文卻被檢方刻意抹去與會局、處長的發言與市長提到可不可行的指示，刻意營造該次會議是「密會」，之後才又進行各種會議，「這不就是刻意入人於罪？」希望法院不要被檢察官做的勘驗筆錄誤導，況且當時美光及華亞園區有20多家廠商需要土地擴廠，鄭文燦是基於地方父母官的立場協助，並未替廖氏父子解套。

桃檢則表示，檢察官就相關會議錄音均覈實勘驗，並就待證事實摘要記載，且相關會議錄音檔案均提供法院當庭勘驗，讓被告及辯護人陳述意見，並無偽造不實之情事，且本案並非以此會議錄音作為認定被告犯罪之證據。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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