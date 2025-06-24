惡檢「違法監聽鄭文燦」完整譯文曝　無起訴書的「 知知知」

▲鄭文燦開庭時極力喊冤，詳述土地開發流程，強調沒有索賄或對價關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了會議譯文出現重大瑕疵，全案連監聽過程也大有疑問，法官出身的本案辯護律師錢建榮，在全案開庭時質疑本案恐涉及違法的另案監聽，他質疑檢調當初監聽若發現有案外案，應在七天內呈報法官再另行分案，但至今卻仍看不到檢方完整的監聽卷證。

錢建榮並在法庭重申「毒樹果理論」，表示違法監聽取得的相關證詞均無證據能力，認為調查局以違法監聽手段取得的監視影像也無證據能力，且明顯違反通訊監察保障法相關規定，法院應先釐清「違法監聽」爭議，才能討論雙方爭執的事項，「如此重大矚目案件，又驚爆諸多證據出現疑點，應該先把準備程序好好做完，才能有利後續實質審理」。

▲律師錢建榮（圖）認為關鍵的官商會議譯文被刻意刪除與會官員，形塑成鄭文燦與廖氏父子3人密會協商，明顯是入人於罪。

不過，檢方提出監聽譯文、核准的監聽票，認為此案為合法監聽，至於調查局行動蒐證畫面、路口監視器畫面截圖等則是獨立偵查作為，跟監聽內容無關，並無毒樹果問題；對此，合議庭一度休庭進行評議，表明對律師團主張的違法監聽，將來會在判決中詳述裁定。

▲俊松父子在鄭文燦擔任桃園市長的官邸（圖）桌下強塞500萬元，但2人對送錢說法前後不一。

本刊調查，檢調早從吳志揚擔任市長時代就展開監聽，當初就連航空城開發計畫都被懷疑有鬼，一堆業者都被掛線監聽，由於馬王政爭後，通保法進行修法，為避免一案聽到飽的狀況發生，因此，修正通過對於另案監聽需在7日內向法院陳報再申請監聽。

本刊取得完整監聽譯文對話，顯示送錢金額與過程皆是廖氏父子單方面的說詞，與起訴書所載行賄過程有多處兜不攏，檢辯針對起訴書三個主要爭點，首先是鄭文燦的律師在法庭強調，根據完整譯文對話，顯見雙方沒有合意，是廖俊松強塞錢在桌子底下，並無起訴書所講，廖父用手勢比五，鄭還用台語回稱「知、知、知」等情節。

至於赴官邸當晚送錢的過程，廖俊松的說法與其他人也大不同。廖俊松在檢方偵訊一開始提到，9月14日要去找鄭文燦喝茶，因鄭臨時有事取消，他甚至說：「我對鄭文燦印象不好，不太可能去找他。」「華亞園區是林口特定區，都市計畫變更權責在營建署，不需要桃園市政府同意，我怎麼可能行賄桃園市政府，鴻展公司（廖俊松籌組的開發公司）沒有需要桃園市政府幫忙，他（指鄭文燦）也幫不上，沒有對價關係。」

▲桃園檢調從偵辦航空城（圖）計畫即暗中監聽相關人，鄭文燦律師懷疑專案小組違法另案監聽。

廖力廷接受偵訊時也說：「父親廖俊松叫我去提領政治獻金。」「我及我爸到市長官邸是為了交付政治獻金500萬元。」不過，廖氏父子被收押後相繼改口，廖俊松說：「我有去鄭文燦官邸，因為楊兆麟（台塑集團前顧問）有交代一個禮物用袋子裝著要我去送，禮物就是500萬元。」

不過，就連裝有500萬元的黑色提袋是誰準備？廖俊松也從原本的否認，到後來變成「不是楊兆麟準備，就是侯水文（台塑前總管理處副總）準備」，由於語焉不詳，後來他又說：「應該是侯水文拿給廖力廷，我有問過廖力廷，他說是侯水文準備的。」 侯水文被問及此事，始終說：「裝錢的黑色手提袋不是我準備，與我無關。」廖力廷也說：「我跟我爸碰面後，我就將500萬元現金交給他，他將現金裝入他自備的黑色手提袋內。」顯見500萬元跟手提袋都是廖氏父子所出。不過，檢方仍認為全案重點在鄭文燦拿錢辦事，而非都更案程序對錯，雙方針對行賄過程細節，在法庭準備程序爆發激烈攻防，案情是否因此大逆轉？有待法院釐清。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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