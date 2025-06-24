偽造「鄭文燦案」惡檢起底！前女友控掐脖劈腿　合照徐巧芯曝光

▲桃園地院連月來密集開庭審理鄭文燦案，持續勘驗多場會議光碟，確認土地開發流程與對價關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全案是桃檢查出前台塑總管理處總經理楊兆麟在2011年間，和前台塑總管理處執行副總經理侯水文、前集團顧問廖俊松合資成立鴻展公司，看上林口特定區工五工業區（華亞園區）」東側農業區的9.12公頃土地，藉此想「自辦市地重劃」取得能變賣的「抵費地」，檢方透過監聽掌握廖俊松父子在2017年9月14日攜帶一只袋子（起訴書認定內裝有500萬現金）前往市長官邸，認定鄭文燦涉貪，並在去年8月將他起訴求刑12年。

承辦此案的檢察官陳嘉義和藍營立委徐巧芯是政大同學，當時徐唸政治系，陳則是法律系，網紅四叉貓在臉書揭露好幾篇2人在PTT上互動的發文，徐巧芯也坦承陳嘉義是她大學時的好友。陳嘉義分發桃檢時負責緝毒，2年後再轉公訴組，除了起訴鄭文燦讓他聲名大噪外，當律師團質疑起訴書多臆測，陳嘉義一席「不是只有Excel檔案」的回應，讓外界聯想到柯文哲案，陳嘉義隨後具名二度向北檢學長姐致歉。

▲陳嘉義（左）與徐巧芯（右）是政大同學，網紅四叉貓發現2人在網路上有多篇留言互動。

此外，他在2019年時，曾在檢察官論壇揭發時任桃檢檢察長彭坤業指示公訴檢察官讓壢新醫院院長涉及的逃漏稅案進行認罪協商，才讓此事曝光，讓彭黯然下台。不過，陳嘉義過去偵辦婦幼案件，在外形象陽光又正義，2022年更獲獎表揚，沒想到卻遭前女友爆料，指他不僅是暴力相向的恐怖情人，還和其他女性有曖昧，後來陳嘉義賠償對方20萬元，雙方達成和解。

對於前女友指控家暴劈腿，陳嘉義當時回應，2人交往期間，前女友懷疑他和其他女性有曖昧關係，所以企圖要拿手機查看，他只有推開阻止，沒有印象有出現掐脖子或推打、拖拉等較為劇烈的動作。至於被控劈腿部分，陳嘉義也解釋，2人交往期間數次分分合合，他都是在2人吵架分手後，才和其他女性發展感情關係，只是後來又都復合，感情存續期間他沒有劈腿。

由於檢察官身為公益代表人，代表國家追訴犯罪，尤其華亞園區開發利益數十億元，攸關產業發展及地方建設，究竟貪汙對價關係與合意過程要如何建立？除了檢方舉證要說明清楚，各界對於法院如何審理及判決也都高度關注。

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