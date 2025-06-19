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社會 社會焦點 保障人權

總經理搞上特助！給80萬義大利血拼　董事長作證：全公司都知道

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲公司老總給女特助80萬元去義大利血拼。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家公司的總經理，在女特助到職不到一個月就和對方打得火熱，不但一起出遊、逛街，女特助到義大利旅遊時，總經理還匯了 80萬元給特助血拼，還傳露骨簡訊「我會多給妳零用錢的，你好美，我硬了」調情，正宮得知後氣得提告求償200萬元。兩人雖都否認有姦情，但公司老董卻作證「2人有很親密舉止，全公司都知道」，法官判兩人應賠償60萬元。

判決指出，總經理和正宮結婚16年，正宮先前發現老公和女特助關係不一般，追問後老公也保證不會再和特助來往，她當下選擇原諒，不過老公也開始有有意離婚，後來更離家數日不歸，她透過友人得知，老公根本沒和女特助分手，還公開交往、多次單獨出遊，甚至女特助去義大利旅遊時，老公還匯了80萬給她血拼，正宮氣得決定提告兩人侵害配偶權，求償200萬元。

法院審理時，總經理沒有到庭，女特助則辯稱，她和總經理沒有交往，當時總經理的小三另有其人，而去義大利買精品則是她工作表現好的福利報酬，有一些則是幫其他員工購買香水和其他禮物，完全是誤解。

但法官檢視總經理、女特助的對話記錄發現，總經理傳「我心裡都是妳第一。想抱妳了。我每天都會得相思病」、女特助回「國外錢不夠很危險。會被抓去賣掉」、總經理又回「我會多給妳零用錢的，妳好美。我硬了。我以後不會這樣了。我最疼你的了」。相當露骨煽情。

此外，公司老董也證稱，女特助到職不到1個月，就與總經理過從甚密，總經理還很開心的說二人間除了性行為以外其餘的親密舉動都有做過了，他警告總經理「要養小三不要養到公司」，在公司攝影機裡面看到他們2人摟摟抱抱，「2人有很親密之舉止，應該是全公司都知道2人的關係」，因此法官認定兩人已逾越一般人與有配偶之異性間交往之分際而有不正當男女交往情事，判兩人應賠償正宮60萬元，全案可上訴。

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