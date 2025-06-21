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一字馬、自拍、借背心　564位台南市長獎生與市長共創青春回憶

▲黃偉哲與市長獎得主合影時笑聲連連，學生發揮創意動作，讓典禮現場歡樂不斷。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲與市長獎得主合影時笑聲連連，學生發揮創意動作，讓典禮現場歡樂不斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市首創、深受學生喜愛的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，今年已邁入第4年，首場於21日下午在慈濟高中活動中心盛大登場，台南市長黃偉哲親自與來自中西、北、安南、安平、南、仁德等六區共24所國中與補校、總計564位畢業生逐一合照，鼓勵學生勇敢探索未來，為人生揭開自信新頁。

▲黃偉哲與市長獎得主合影時笑聲連連，學生發揮創意動作，讓典禮現場歡樂不斷。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，市長獎象徵學生努力成果與多元亮點，而市長陪你拍活動則讓獲獎的時刻更具溫度與紀念性。他笑說自己是「全國最願意被畢業生捉弄的市長」，不論是一字馬、劈腿、背起市長、自拍簽名樣樣來，他都盡力配合，就是希望讓學生留下難忘的青春記憶，也歡迎各校畢業生發揮創意，拍出獨一無二的畫面。

▲黃偉哲與市長獎得主合影時笑聲連連，學生發揮創意動作，讓典禮現場歡樂不斷。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝說明，自110學年度起，市長獎劃分為「優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行、勵志」七大類，並透過「市長陪你拍」讓頒獎典禮從制式化儀式轉化為溫馨、活潑又具互動感的典禮。創意合照不僅有機會登上市長社群限時動態，還成為不少畢業生心目中「最潮的畢業禮物」。

▲黃偉哲與市長獎得主合影時笑聲連連，學生發揮創意動作，讓典禮現場歡樂不斷。（記者林東良翻攝，下同）

本次典禮也特別介紹幾位市長獎典型得主：????建興國中邱衍睿榮獲「市長科技獎」，在第64屆全國科展國中組物理科奪下第一名，運用3D列印與Arduino設計實驗裝置，展現超齡的科學探究實力，已錄取台南一中科學班。

▲黃偉哲與市長獎得主合影時笑聲連連，學生發揮創意動作，讓典禮現場歡樂不斷。（記者林東良翻攝，下同）

民德國中林言蓉榮獲「市長語文獎」，靠著高強度朗讀訓練與自我錄音檢討，在市賽奪下國語朗讀第二名，語調穩健、台風自信，是全校同學仰望的語文之星。金城國中鄭琹雲榮獲「市長體育獎」，田徑競走選手每天清晨六點到校練習，學業不落、還榮獲全勤獎，展現追夢的毅力與青春能量。未來場次將陸續在不同區域舉行，預計合照超過1700名市長獎學生，黃偉哲也預告「體力會撐住」，歡迎大家繼續發揮創意，為台南青春合照寫下最精彩的一頁。

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