車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

▲律師提醒，車禍現場要冷靜，別急著自責或認錯。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

律師劉韋廷提醒，發生車禍當下，記得「沒看到」這三個字是你肇責的地雷，千萬別亂講！就是這句話，警方寫進筆錄「應注意而未注意」，肇責馬上拉高。

劉韋廷近日在臉書發文，分享案例對話：

警察：你怎麼撞上的？



駕駛A（緊張）：呃…我沒看到…

劉韋廷表示，糟了！就是這句話，讓你瞬間從0責任變40%！很多人發生車禍時驚魂未定，一開口就說「我沒看到他」；結果警方寫進筆錄「應注意而未注意」，肇責馬上拉高。

劉韋廷指出，正確說法是「我有減速觀察，當時對方突然衝出，我雖然緊急煞車，但因慣性才會撞上」，這不是「話術」，是保護自己權益的正確敘述。

劉韋廷分享另個案例對話：

警察：你剛剛車速多少？



駕駛B（想都沒想）：大概5、60吧？

劉韋廷提到，登愣！路口速限是40公里，你親口承認超速，肇責又+1；記得警方問速度，不要亂猜，如果不確定可以說，「我依照路口速限行駛，實際速度可能需要調閱行車記錄器釐清。」

劉韋廷分享另個案例對話：

警察：反正你有保險，先簽認次要責任，我們才能處理。



駕駛C（怕事）：喔…好啦…

劉韋廷強調，別傻了！你一認下去，後續刑事責任、醫療費、精神賠償、休業損失都可能找上你！記得「保險會賠錢，但不會幫你洗清肇責！」

劉韋廷提醒以下3點：

1、車禍現場要冷靜，別急著自責或認錯。



2、所有說詞都會記進筆錄，慎言！



3、如果不確定責任歸屬，請律師協助釐清後再表態。

劉韋廷說，警方會調影像，但你的說詞也會成為輔助證據；發生車禍的當下，記得「沒看到」這三個字是你肇責的地雷，千萬別亂講！不是你的責任更不能亂認！讓我們用法律保護你的安全與荷包。