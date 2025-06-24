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三峽母女右轉「緊貼軍卡被輾斃」！上兵不認罪　關鍵2.7秒被判囚

▲▼ 三峽軍卡輾斃母女最新畫面曝 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲六軍團27歲陳姓上兵駕駛軍卡，路口右轉時輾斃右側超車的母女 。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／新北報導

六軍團27歲陳姓上兵在2022年10月25日上午，駕駛中型戰術輪車（軍用卡車）行經新北市三峽區介壽路2段右轉時， 輾過同樣也在右側右轉的機車，造成43歲陳姓母親與6歲女兒魂斷輪下。將近3年後，新北地院判決，考量陳男與女騎士皆有肇責，而陳男不認罪，依過失致死罪判處10月有期徒刑。

本案發生在2022年10月25日上午7時許，陳女騎車載著女兒要去幼兒園上學，陳姓上兵則是駕駛軍卡要到介壽路的營區補充軍品，在新北市三峽區介壽路2段與介壽路2段6巷交岔路口右轉時，原本在軍卡右後方的陳女加速往前騎到軍卡前方，也一同右轉，結果與軍卡發生碰撞，導致人車倒地，母女倆當場被捲入車底，送醫搶救仍宣告不治。

母女倆再2分鐘就抵達幼兒園，卻意外不幸喪命，留下丈夫與8歲大女兒，丈夫當時悲痛怒轟，「現在他們（軍方）不處理也不行了，如果不處理，我做鬼抓他！」六軍團則回應，必定會全力協助喪葬及撫慰家屬。

▲▼ 三峽軍卡撞機車，母女雙亡 。（圖／記者陳雕文翻攝）

後續檢方依過失致死罪起訴陳男，但審理時陳男否認有過失造成2人死亡，他強調在右轉前就查看右方窗外照後鏡及行車視野輔助系統，皆未發現機車，直到過彎壓到異物才察覺有異；律師表示，陳女違規騎乘於路面邊線上，且明知軍卡已顯示右轉方向燈，仍執意超車，始為肇事主因。

法官根據行車紀錄器畫面，按照行車經驗，當知轉彎過程中，軍卡會減速，右後方車輛若依照原先速度或加速前進，將致兩車並行之情形。固然陳女違規未注意車前狀況、右側超車，難辭其咎，惟陳男仍有出充足時間確認機車在右後方，並在轉彎時減速或暫停，以避免兩車碰撞。

▲▼ 三峽軍卡事故，母女雙亡 。（圖／記者陳雕文攝）

再者，行車視野輔助系統既為補足駕駛因車型、底盤高度而產生之視野盲區，駕駛即有交互轉頭查看窗外、照後鏡以及車內行車視野輔助系統螢幕之義務，但經計算時間，碰撞到2人倒地被捲入車內，約有3.457秒，扣除一般人日間平均反應時間，也有2.707秒至2.757秒的時間，可以煞車或將車頭偏向，可見當時陳男並沒有查看輔助系統螢幕，僅有數次查看窗外照後鏡，疏未注意行車視野輔助系統螢幕上早已顯示機車並行、超車之經過。

車禍鑑定報告也指出，陳男駕車打方向燈於路口綠燈右轉彎，未充分注意右側來車，適採安全措施，為肇事次因。

法官強調，被害人之違規行為既已明顯可見，陳男仍應有採取相應安全措施之義務，審酌陳男否認犯行且未與陳女家屬達成和解，依過失致死罪判處10月有期徒刑。可上訴。

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