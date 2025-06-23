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社會 社會焦點 保障人權

愛女遭吊車輾斃！母不滿駕駛交保　批「不定時殺人炸彈」應再聲押

記者劉人豪／台北報導

北市大安區21日下午發生一起死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車行經新生南路、忠孝東路口，疑因身體不適，在右轉時撞上停等紅燈的3輛機車，並輾斃18歲蔡姓女騎士，釀成1死2傷。蔡母不滿賴男15萬交保，認為賴男又可以繼續開車上路如不定時殺人炸彈，也不捨女兒「放心去當一個天使…媽媽也會堅強…我們夢裡見」。

蔡母在Threads上發文表示，當時女兒騎車在新生南路一段的機車待轉區停等紅燈，不料突遭後方大型拖吊車「慢慢輾過」。當時有路人目擊，叫賴姓司機趕緊停下，但賴仍緩慢拖行她女兒，直到發現前方還有機車才停下，並開始「往後倒車」，甚至一度想肇事逃逸，結果被熱心民眾攔下。

▲▼ 北市吊車右轉時衝撞三輛機車，造成1死1傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北市吊車右轉時衝撞3輛機車，造成1死2傷。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡母指出，77歲賴姓駕駛也是拖吊車車行老闆，至今沒有一通電話，昨天以15萬交保，當時輪胎如此跳動之大力，還繼續慢慢碾過第二顆輪胎，還要倒車與逃逸甚至不要下車！一句「我不舒服我不清楚」就輕易交保，實在無法接受。

蔡母說，吊車老闆一定不僅只有一輛拖吊車，是不是又可以繼續開車上路？這樣的不定時的殺人炸彈，不應該「再聲押」等候判決嗎？ 在殺人後都有公然逃逸的行為了，交保後難道不會想要出國嗎？又或者他很有自信自己會被輕判繼續開著他的拖吊車尋找下一個亡魂？

蔡母表示，徹夜未眠看著與孩子的過去點滴，也好希望女兒來夢裡陪自己說說話抱抱她「媽媽知道妳有很多委屈，但妳要堅強要加油，放心去當一個天使…媽媽也會堅強…我們夢裡見」。

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