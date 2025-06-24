　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

▲伊朗參謀總長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）

▲伊朗參謀總長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗之間的緊張局勢持續升高，伊朗參謀總長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）23日公開表示，伊朗將根據美方採取的軍事行動「對等回應」，並強調對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的懲罰將不會停止，「直到他被徹底擊垮為止」。

美國總統川普近日證實，美軍已動用匿蹤轟炸機，對伊朗的福爾道、納坦茲與伊斯法罕等三處核設施進行空襲，聲稱「成功奪下德黑蘭手中的炸彈」。白宮進一步重申，美方有信心此次行動已「徹底摧毀」伊朗的核設施。不過，伊朗方面則宣稱關鍵物資早已轉移，否認損害嚴重。

作為報復，伊朗已多次向以色列境內發動導彈與無人機攻擊，並強調軍事反擊行動將持續進行。美方則呼籲伊朗重返談判桌，但川普也多次公開呼籲「推翻現任政權」，引發國際對衝突升溫的高度關切。

此外，俄羅斯則強勢介入局勢，總統普丁23日會晤伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），痛批美國受以色列煽動、無端侵略伊朗，並強調俄羅斯「堅定站在伊朗人民一邊」。俄方多次提出和平斡旋建議，但遭美方漠視，俄國官員更警告，中東正站在全面戰爭與核災難的邊緣。

目前，國際原子能總署尚無法掌握伊朗現有核物質的最新狀況，總幹事格羅西（Rafael Grossi）呼籲國際社會確保檢查人員能儘快重返伊朗進行評估。各方憂心，若美伊雙方持續強硬，恐將引爆一場無法收拾的區域衝突，甚至引發全球安全危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲
威力彩「二獎一注獨得」
Albee爆熱戀賀瓏　節目上「咬耳朵」：我想要你X死我
博恩大動作切割賀瓏　引發熱議
川普突襲伊朗！俄警告「潘朵拉盒子已打開」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

NASA發現「殭屍星」直奔地球　超強磁場能撕裂人體

川普突襲伊朗！俄警告「潘朵拉盒子已打開」　普丁火速會伊朗外長

戰爭邊緣再升溫！普丁重砲轟美國：受以色列煽動

伊朗媒體：美國駐敘利亞軍事基地遇襲

伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

伊朗福爾多核設施再遭襲！　國際原能總署：地下離心機恐嚴重受損

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

快訊／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

NASA發現「殭屍星」直奔地球　超強磁場能撕裂人體

川普突襲伊朗！俄警告「潘朵拉盒子已打開」　普丁火速會伊朗外長

戰爭邊緣再升溫！普丁重砲轟美國：受以色列煽動

伊朗媒體：美國駐敘利亞軍事基地遇襲

伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

伊朗福爾多核設施再遭襲！　國際原能總署：地下離心機恐嚴重受損

快訊／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

吃錯時間比不吃還糟！營養師：鈣和鐵不要一起吃

《瑪利歐賽車世界》為何沒跨界角色　製作人曝超愛乳牛

國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

守護國安第一線　政府各類執勤犬擁有專屬保單

【泰格與雪兒】我的好室友

國際熱門新聞

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕

傳美國駐敘利亞軍事基地遇襲

中東危機升溫　油價一度飆高後回落

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

不說謝謝？南韓李在明做出「心痛決定」

伊朗全境6機場遇襲　傳800枚飛彈不能用

伊朗轟以色列　駕駛近距離直擊畫面曝

鹿兒島3天狂震250次　氣象廳示警可能搖更大

CNN主播在以色列連線「邊播邊逃」

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採對等回應

更多熱門

相關新聞

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

川普愛死了戰爭。他十幾歲時被老爸送去唸軍校；他最崇拜的人之一是「鐵血將軍」巴頓。別忘記，這個月的14日，他才以「美閏陸軍建軍250周年」為由舉行大閱兵。愛開賭場的川普本身也愛賭。這場攻擊就是賭博：他賭的是伊朗已經被以色列打得差不多了。自己落井下石、多給伊朗丟幾顆炸彈，伊朗也無力報復。

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

伊朗最高領袖哈米尼　傳請求普丁協助

伊朗最高領袖哈米尼　傳請求普丁協助

美國撼動伊朗核計劃？　一場「贏了電視、輸了歷史」的勝利幻象

美國撼動伊朗核計劃？　一場「贏了電視、輸了歷史」的勝利幻象

關鍵字：

美伊衝突伊朗核設施川普普丁國際局勢

讀者迴響

熱門新聞

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

博恩昔暖心安慰！

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

登山客疑摔落「小鬼瀑布」亡！直升機吊掛遺體

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面