伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

▲伊朗參謀總長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗之間的緊張局勢持續升高，伊朗參謀總長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）23日公開表示，伊朗將根據美方採取的軍事行動「對等回應」，並強調對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的懲罰將不會停止，「直到他被徹底擊垮為止」。

美國總統川普近日證實，美軍已動用匿蹤轟炸機，對伊朗的福爾道、納坦茲與伊斯法罕等三處核設施進行空襲，聲稱「成功奪下德黑蘭手中的炸彈」。白宮進一步重申，美方有信心此次行動已「徹底摧毀」伊朗的核設施。不過，伊朗方面則宣稱關鍵物資早已轉移，否認損害嚴重。

作為報復，伊朗已多次向以色列境內發動導彈與無人機攻擊，並強調軍事反擊行動將持續進行。美方則呼籲伊朗重返談判桌，但川普也多次公開呼籲「推翻現任政權」，引發國際對衝突升溫的高度關切。

此外，俄羅斯則強勢介入局勢，總統普丁23日會晤伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），痛批美國受以色列煽動、無端侵略伊朗，並強調俄羅斯「堅定站在伊朗人民一邊」。俄方多次提出和平斡旋建議，但遭美方漠視，俄國官員更警告，中東正站在全面戰爭與核災難的邊緣。

目前，國際原子能總署尚無法掌握伊朗現有核物質的最新狀況，總幹事格羅西（Rafael Grossi）呼籲國際社會確保檢查人員能儘快重返伊朗進行評估。各方憂心，若美伊雙方持續強硬，恐將引爆一場無法收拾的區域衝突，甚至引發全球安全危機。