快訊／員工旅遊傳7人「食物中毒」吃早餐狂拉　墾丁凱撒大飯店回應

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄市衛生局23日晚間接獲通報，新北某公司員工旅遊疑似發生食物中毒，7人前一天自墾丁凱撒大飯店用餐後，陸續出現發燒、上吐下瀉等症狀。對此，墾丁凱撒大飯店回應，目前尚未接獲員工或其他客人出現狀況，但為求謹慎，第一時間已主動聯繫當事客人了解狀況，後續將配合相關單位調查釐清。

據了解，新北某公司員工旅遊全團一共7人同車，其中包含領隊、司機，一行人22日前往墾丁員工旅遊，隔天23日一早在墾丁凱撒大飯店享用早餐。

▲墾丁凱撒大飯店。（圖／翻攝自臉書粉專）

根據團員自述，一行人到了23日下午陸續出現症狀，傍晚下榻高雄義大皇家酒店時，因症狀加劇，最後請義大皇家酒店協助叫救護車。

高雄市消防局晚間6點41分接獲報案後，出動4車8人前往位在學城路的義大皇家酒店，確認現場共有7名民眾，主訴為腹瀉、嘔吐及發燒，均意識清楚，由救護車送往義大醫院診治。

高市衛生局初步掌握，經查共31人22日入住屏東縣凱撒大飯店，23日早餐進食後，最早約上午10點起陸續發病，有發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛等腸胃症狀，累計目前共7人不適，於今日19時15分後分別前往義大醫院就醫。

對此，事發的墾丁凱撒大飯店回應，目前飯店內其他客人及工作人員皆未出現類似不適反應，餐飲作業亦皆依照食品安全與衛生規範嚴格執行。為求謹慎，飯店第一時間主動聯繫當事客人了解狀況，相關細節仍在釐清中，後續將配合相關單位進行後續調查釐清。

墾丁凱撒大飯店強調，重視每位旅客的健康與安全，將持續密切關注事件發展，若有任何消息，將第一時間對外說明。