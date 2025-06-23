遭爆「枕邊人賺紅錢」　郭昱晴回嗆抹黑：要打我拜託拿出真本事

▲民進黨立委郭昱晴嗆詹江村抹黑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴近期因公審路人直播遭炎上，國民黨桃園市議員詹江村今（23日）更爆料，郭昱晴的枕邊人，在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，萬老師你們可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？對此，郭昱晴回應，「要打我，拜託拿出一點真本事。不要現在還對我家人沒下限的攻擊」。

針對詹江村爆料，郭昱晴晚間在社群平台回應，「要有底線」，有人去挖她個人在8、9年前的貼文，甚至拿她先生4年前就已經離職的工作來攻擊，說穿了，不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰。

「沒記錯，我應該是在去年2月才進入政壇的吧？」郭昱晴質疑，現在藍白傾全力打一個沒有選票的，才任職1年多的不分區新人，真的沒招了嗎？她的辦公室掛著「共匪不滅，誓不罷休」那面旗，不是口號，是信念。

郭昱晴說，講這句話的她，沒有跑去中國賺紅錢、沒有配合統戰表演，都沒有去見王滬寧，也沒有上央視賺人民幣，拿通告費造謠矮化台灣，「而現在攻擊我的正是這些人」。

「要打我，拜託拿出一點真本事。不要現在還對我家人沒下限的攻擊」，郭昱晴表示，她先生就是在一般企業任職，為了當年的公司在需要的地方打拼，一個受薪的專業經理人。

最後，郭昱晴強調，刻意曲解事實、惡意攻擊一間早就與她先生無關的前公司，已經嚴重損害到他及他人公司的商譽(刑法第309、310條，民法第195條、公司法第22條)。