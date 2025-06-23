　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆「枕邊人賺紅錢」　郭昱晴回嗆抹黑：要打我拜託拿出真本事

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 民進黨立委郭昱晴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭昱晴嗆詹江村抹黑。（資料照／記者屠惠剛攝）

 記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴近期因公審路人直播遭炎上，國民黨桃園市議員詹江村今（23日）更爆料，郭昱晴的枕邊人，在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，萬老師你們可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？對此，郭昱晴回應，「要打我，拜託拿出一點真本事。不要現在還對我家人沒下限的攻擊」。

針對詹江村爆料，郭昱晴晚間在社群平台回應，「要有底線」，有人去挖她個人在8、9年前的貼文，甚至拿她先生4年前就已經離職的工作來攻擊，說穿了，不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰。

「沒記錯，我應該是在去年2月才進入政壇的吧？」郭昱晴質疑，現在藍白傾全力打一個沒有選票的，才任職1年多的不分區新人，真的沒招了嗎？她的辦公室掛著「共匪不滅，誓不罷休」那面旗，不是口號，是信念。

郭昱晴說，講這句話的她，沒有跑去中國賺紅錢、沒有配合統戰表演，都沒有去見王滬寧，也沒有上央視賺人民幣，拿通告費造謠矮化台灣，「而現在攻擊我的正是這些人」。

「要打我，拜託拿出一點真本事。不要現在還對我家人沒下限的攻擊」，郭昱晴表示，她先生就是在一般企業任職，為了當年的公司在需要的地方打拼，一個受薪的專業經理人。

最後，郭昱晴強調，刻意曲解事實、惡意攻擊一間早就與她先生無關的前公司，已經嚴重損害到他及他人公司的商譽(刑法第309、310條，民法第195條、公司法第22條)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩再槓！　下期頭獎上看17.5億元
快訊／員工旅遊傳7人「食物中毒」　墾丁凱薩大飯店回應
Albee爆熱戀賀瓏　節目上「咬耳朵」：我想要你X死我
博恩大動作切割賀瓏　引發熱議
快訊／高雄傳7旅客食物中毒！衛生局調查中
NASA發現「殭屍星」直奔地球　超強磁場能撕裂人體
喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵！眼睛睜開崩潰
郁方坐輪椅遊韓「下秒直接站起身」嚇傻路人！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭爆「枕邊人賺紅錢」　郭昱晴回嗆抹黑：要打我拜託拿出真本事

726無原住民立委罷免案　中選會與9縣市選委會緊急闢謠

賴清德團結十講　黃國昌不知如何吐槽：講空話不如認真做事

綠營高雄市長初選4搶1！林岱樺遭起訴能否選　市黨部說話了

罷綠委全摃龜　新北選委會：李坤城罷免案截止時間未送件

31比0！國民黨罷綠委確定全摃龜　15案失敗原因一次看

罷免李坤城失敗！　領銜人：有辦法連署達標但「綜合考量不送件」

獨派地下電台大雜燴！　謝龍介諷賴清德台灣論述：許多說法被戳破

林岱樺涉詐助理費遭起訴　民進黨廉政會列明討論議案

東成監獄護理師遭攻擊「無戒護人員陪同」　陳瑩要求檢討漏洞

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

遭爆「枕邊人賺紅錢」　郭昱晴回嗆抹黑：要打我拜託拿出真本事

726無原住民立委罷免案　中選會與9縣市選委會緊急闢謠

賴清德團結十講　黃國昌不知如何吐槽：講空話不如認真做事

綠營高雄市長初選4搶1！林岱樺遭起訴能否選　市黨部說話了

罷綠委全摃龜　新北選委會：李坤城罷免案截止時間未送件

31比0！國民黨罷綠委確定全摃龜　15案失敗原因一次看

罷免李坤城失敗！　領銜人：有辦法連署達標但「綜合考量不送件」

獨派地下電台大雜燴！　謝龍介諷賴清德台灣論述：許多說法被戳破

林岱樺涉詐助理費遭起訴　民進黨廉政會列明討論議案

東成監獄護理師遭攻擊「無戒護人員陪同」　陳瑩要求檢討漏洞

快訊／還有機會！威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

從委任到解職　論「台灣大罷免」的民主正當性基礎

快訊／員工旅遊傳7人「食物中毒」吃早餐狂拉　墾丁凱薩大飯店回應

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

推竹林永續經營與產業發展　竹寮林業生產合作社與林業專家簽約合作

「TOYOTA最豪華休旅」Century升級！1配備後座隱私更好、調漲40萬

博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往

「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

快訊／高雄傳7旅客食物中毒！墾丁員旅上吐下瀉　衛生局調查中

Seiko錶面浮出大白鯊　紀念經典電影上映50周年

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

政治熱門新聞

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

快訊／亂公審直播路人！郭昱晴道歉了

柯建銘預言大罷免結果！31席大成功　中成功10-20「不會只6席」

郭昱晴公審路人翻車　詹江村爆「老公在大陸賺紅錢」

31比0！國民黨罷綠委確定全摃龜　15案失敗原因一次看

收死亡威脅「當街割喉割到斷」　許淑華報警：愈威脅愈要出來罷免

郭昱晴「公審路人」翻車　法務部這樣說

賴清德逐一列舉台灣在世界成績單　直呼「難怪中國要併吞台灣」

郭昱晴原上午10點受訪　臨時取消原因曝

遭郭昱晴公審　當事人嘆：解釋了還硬要PO

大罷免投票排7／26　法界：有玄機

罷免李坤城失敗！　領銜人：有辦法連署達標但「綜合考量不送件」

更多熱門

相關新聞

郭昱晴公審路人翻車　詹江村爆「老公在大陸賺紅錢」

郭昱晴公審路人翻車　詹江村爆「老公在大陸賺紅錢」

民進黨立委郭昱晴22日於社群平台貼出照片，指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，更稱要通報警政署，當事吳姓男子喊冤，當下已解釋是在自拍，仍被公審，引起各界議論，郭昱晴事後則刪文道歉。國民黨桃園市議員詹江村今（23日）更爆料，郭昱晴晚上睡覺的枕邊人，在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，萬老師你們可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？

郭昱晴「公審路人」翻車　民眾黨譴責

郭昱晴「公審路人」翻車　民眾黨譴責

郭昱晴公審路人翻車　藍起底她昔「街上拍照」嗆下台

郭昱晴公審路人翻車　藍起底她昔「街上拍照」嗆下台

指郭昱晴已二度亂爆料　陳昭姿：郭還在外賓面前罵在野黨告洋狀

指郭昱晴已二度亂爆料　陳昭姿：郭還在外賓面前罵在野黨告洋狀

遭郭昱晴公審路人嘆「悲哀」　綠委：已道歉

遭郭昱晴公審路人嘆「悲哀」　綠委：已道歉

關鍵字：

郭昱晴詹江村

讀者迴響

熱門新聞

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

賀瓏回應解約「昨天被告知」　證實天殘是前女友

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

即／威力彩15.5億開獎了！今晚頭獎幸運兒是你嗎

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

伊朗全境6機場遇襲　傳800枚飛彈不能用

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面