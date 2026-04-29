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登共艦喊「祖國強大」！呂禮詩回台嗆威武不能屈：砍退休金甘之如飴

▲▼ 台灣海軍前艦長呂禮詩 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣海軍前艦長呂禮詩。（圖／記者任以芳攝）

記者閔文昱／綜合報導

海軍退役少校、前艦長呂禮詩日前赴陸參加解放軍海軍成立紀念活動，期間登上052D型飛彈驅逐艦「烏魯木齊號」，高喊「祖國的強大也代表台灣的安全」，引發輿論沸騰。呂禮詩27日晚間透過微博以簡體字發文，官宣「小艦長已經回到台灣」，並強硬表示無論壓力多大，依然堅持「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」等立場，文末更標註「威武不能屈」，挑釁意味濃厚。

對於相關言論，行政院長卓榮泰與國防部長顧立雄皆表達嚴厲譴責。卓榮泰批評，呂禮詩的言論不當且並非首次，嚴重違背軍人對國家的忠誠義務，更辜負國人對國軍的敬重，必須迅速處理。顧立雄則強調，退役軍人仍負有國家忠誠義務，呂禮詩的說法已損及國家尊嚴，支持透過修法機制進行處置。

▲▼退役艦長呂禮詩登共艦喊「祖國強大」　陸委會：將研究是否違法。（圖／翻攝中新網）

▲呂禮詩登共艦喊「祖國強大」。（圖／翻攝中新網）

「少校條款」來了！國防部擬修法斬退休俸

目前《兩岸人民關係條例》的規範對象主要針對少將以上層級，對於身為退役少校的呂禮詩「無法可管」，使其即便發表舔共言論，仍能月領約4萬5000元的終身退俸。為此，行政院已通過修正草案送交立法院，增訂校官若參與大陸軍事或政治性活動、有妨害國家尊嚴行為，得視情節停止領受50%至100%月退俸，情節重大者甚至可剝奪其退休給與並追回。

隔空叫陣民進黨：砍我退休金也甘之如飴

面對退休金可能被砍，呂禮詩近日在政論節目中強硬回應，直言這些操作都在他的意料之內，「你就衝著我來，你砍我的退休金，我也甘之如飴！」他甚至引用電影《八佰》為例，表示人家是失去生命，自己只是失去薪資一部分的退休俸，「那有什麼？跟人家拋家棄子為國家打仗相比，我根本沒什麼。」

不過，國民黨立委賴士葆對此持不同看法，認為若因言論就取消退休俸恐涉及言論自由界線，批評政府「算帳太OVER」。目前該修法草案已於今年1月付委，尚待朝野進一步協商，呂禮詩案是否成為修法後首位受懲對象，引發各界高度關注。

▼呂禮詩在微博發文回應。（圖／翻攝自微博）

▲呂禮詩在微博發文回應。（圖／翻攝自微博）

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