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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

先生沒有領紅錢！合法合規拿台灣薪水　郭昱晴：藍白沒招了！

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴近期因公審路人直播遭炎上，國民黨桃園市議員詹江村23日更爆料，郭昱晴的枕邊人，在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，萬老師你們可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？對此，郭昱晴今（24日）受訪回應，藍白現在沒招了，抹黑她先生收紅錢，但她先生是拿正當合法合規的台灣薪水。至於是否涉及統戰部分？郭說，兩岸不是不能交流，但要基於尊嚴、不被矮化平等的立場、原則才可以。

▲▼民進黨立委郭昱晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委郭昱晴批藍白沒招了。（圖／記者湯興漢攝）

郭昱晴今日在立法院議場前受訪表示，這幾天藍白沒招了，之前先抹紅沈伯洋、打擊林月琴再挑不分區的她，區域立委打不過31比0，726很急，現在沒招了。藍白現在特別把她先生、連同家人一起抹黑、潑糞，甚至說她先生收紅錢。

郭昱晴指出，大家知道收紅錢意思，如果去中國紅色企業拿中國人聘請他的薪水進行矮化台灣主權部分，這就叫收紅錢，但她先生是合法合規的台灣總公司，在當專業經理人，可能被派去日本或東南亞，在日本或東南亞都有分公司。

郭昱晴說，大家知道公司成立會就當地或台灣法規，公司要成立要有董事、監察人等，她先生當時是專業經理人，過去處理中國方面經貿事務，是台灣總公司過去分公司的專業經理人、掛名董事，為了讓分公司可以在當地合法登記，所以有這樣的配置。先生是領台灣薪水，現在在東南亞出差也是台灣總公司。

郭昱晴批評，對公司成立細節不清楚，現在以為又撿到槍要亂抹紅抹黑真的大可不必，因為他拿的是正當合法合規的台灣薪水，就是駐外去做所謂公司拓展的專業經理人角色，更何況這間公司的中國分公司全撤回了台灣。回歸主軸，台灣不是中國一部分，有自己主權，不像有些人會在去年426帶著一干人包括傅崐萁自己帶17名藍委件王滬寧，談什麼、回來為何要國會擴權？

郭昱晴指出，之後一連串進行大家也可以看得到，包括王鴻薇大搖大擺走進中國央視，代表真的是個咖，拿中國給她的通告費，在節目中聲稱台灣總統叫地區領導人，矮化自己國家，呼籲大家726出來投票，大罷免一定會大成功。

媒體追問，丈夫行為是否涉及統戰？因為沈伯洋曾說，任何形式交流都是統戰。郭昱晴回應，什麼叫任何交流都是統戰？兩岸不是不能交流，但要基於尊嚴、不被矮化平等的立場、原則才可以。

而針對向直播主道歉部分，郭昱晴回應，已當面取得聯繫，「你要看對話嗎？他當面接受我的道歉了」。

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