20歲女大生撞女警害命！肇事顧看車損遭肉搜　校方回應：深感遺憾

▲鄭姓女警遭輾亡，肇事女大生顧看車損遭肉搜。（圖／左為民眾提供、右圖女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而她肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜，稍早女大生所就讀的大學回應，「本校深感遺憾」。

早上才與男友一起起床 出門遭女大生追撞、遊覽車輾斃

與鄭姓女警論及婚嫁的警職男友29日受訪時表示，事發前一晚女友在他家過夜，早上起床時，女友還跟他分享為了下星期2人的日本行所做的新美甲，不料，女友騎車返家，要幫姊姊顧小孩，卻在途中遭遇橫禍，令兩邊親屬傷心不已，而肇事者至今連一句道歉都沒有。

肇事戴姓女大生的行車紀錄器則錄下，事發當時鄭姓女警在前方減速行駛，最後在接近路口處停等紅燈，但後方戴女卻未煞車追撞前方，由於撞擊力道猛烈，鄭姓女警當場雙手離開龍頭、雙腳騰空，人往後倒、手部還不斷揮舞試圖平衡，但仍不幸連人帶車往左側偏移，慘遭遊覽車輾斃，畫面令人怵目驚心。

▲鄭姓女警遭女大生猛撞畫面。（圖／民眾提供）

戴姓女大生的帳號疑似遭肉搜出 急關私人躲炮火

事發過後，戴女將車輛停放路邊，彎腰查看車損狀況，並未上前關心女警情況的畫面曝光後，引發外界撻伐，不少憤慨的網友火速肉搜出疑似戴女的Threads、IG帳號、Dcard發文，隨後就連系所、姓名都露出，該帳號不敵砲火，先是將帳號轉為私人，隨後又將帳號名稱改掉。

女大生就讀學校回應 深感遺憾、視情況提供必要協助

針對這起車禍，女大生所就讀的台南某私立科大回應，「針對此次憾事，本校深感遺憾，本案目前已由警方處理中，本校不便評論；後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助，後續校內也會啟動關懷輔導機制以了解學生心理狀況。校方一向高度重視學生行車安全，每逢開學及連假前夕均會定期辦理交通安全守則宣導，未來也將持續強化宣導力道，要求學生嚴格遵守交通規範，共同維護用路安全。」

▲台南女警招魂，父母、兄弟、男友到場，現場哭聲不斷。（圖／記者林東良攝）