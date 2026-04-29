　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲女大生撞女警害命！肇事顧看車損遭肉搜　校方回應：深感遺憾

▲鄭姓女警遭輾亡，肇事女大生顧看車損遭肉搜。（圖／左為民眾提供、右圖女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鄭姓女警遭輾亡，肇事女大生顧看車損遭肉搜。（圖／左為民眾提供、右圖女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而她肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜，稍早女大生所就讀的大學回應，「本校深感遺憾」。

早上才與男友一起起床　出門遭女大生追撞、遊覽車輾斃

與鄭姓女警論及婚嫁的警職男友29日受訪時表示，事發前一晚女友在他家過夜，早上起床時，女友還跟他分享為了下星期2人的日本行所做的新美甲，不料，女友騎車返家，要幫姊姊顧小孩，卻在途中遭遇橫禍，令兩邊親屬傷心不已，而肇事者至今連一句道歉都沒有。

肇事戴姓女大生的行車紀錄器則錄下，事發當時鄭姓女警在前方減速行駛，最後在接近路口處停等紅燈，但後方戴女卻未煞車追撞前方，由於撞擊力道猛烈，鄭姓女警當場雙手離開龍頭、雙腳騰空，人往後倒、手部還不斷揮舞試圖平衡，但仍不幸連人帶車往左側偏移，慘遭遊覽車輾斃，畫面令人怵目驚心。

▲▼ 台南鄭姓女警遭追撞摔車後，再被遊覽車輾斃，女大生行車紀錄器畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲鄭姓女警遭女大生猛撞畫面。（圖／民眾提供）

戴姓女大生的帳號疑似遭肉搜出　急關私人躲炮火

事發過後，戴女將車輛停放路邊，彎腰查看車損狀況，並未上前關心女警情況的畫面曝光後，引發外界撻伐，不少憤慨的網友火速肉搜出疑似戴女的Threads、IG帳號、Dcard發文，隨後就連系所、姓名都露出，該帳號不敵砲火，先是將帳號轉為私人，隨後又將帳號名稱改掉。

女大生就讀學校回應　深感遺憾、視情況提供必要協助

針對這起車禍，女大生所就讀的台南某私立科大回應，「針對此次憾事，本校深感遺憾，本案目前已由警方處理中，本校不便評論；後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助，後續校內也會啟動關懷輔導機制以了解學生心理狀況。校方一向高度重視學生行車安全，每逢開學及連假前夕均會定期辦理交通安全守則宣導，未來也將持續強化宣導力道，要求學生嚴格遵守交通規範，共同維護用路安全。」

▲台南女警招魂，父母、兄弟、男友到場，現場哭聲不斷。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南女警招魂，父母、兄弟、男友到場，現場哭聲不斷。（圖／記者林東良攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷女乘客誤按辣椒水！　緊急疏散3車廂
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
女警慘死！20歲女大生遭肉搜　校方回應了
王俐人IG付費訂閱人數竟「贏過李珠珢」　單月收入超狂
人妻遭丟「旭山動物園焚化爐」　冷血夫認：晚上偷偷丟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

想讓中校妻漢光演習請假...中尉尪盜用公印　軍方幫求情獲緩刑

女警遭輾斃結婚夢碎！親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

屏東地檢啟動選舉查察　鎖定查賄制暴+境外介選

20歲女大生撞女警害命！肇事顧看車損遭肉搜　校方回應：深感遺憾

剩200m就到公司！高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛

路口最暖身影！女騎士摔車無法起身　北投警彎腰撐傘守護

內壢上野烤肉飯釀155人中毒　檢出「金黃色葡萄球菌」遭送辦

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

想讓中校妻漢光演習請假...中尉尪盜用公印　軍方幫求情獲緩刑

女警遭輾斃結婚夢碎！親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

屏東地檢啟動選舉查察　鎖定查賄制暴+境外介選

20歲女大生撞女警害命！肇事顧看車損遭肉搜　校方回應：深感遺憾

剩200m就到公司！高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛

路口最暖身影！女騎士摔車無法起身　北投警彎腰撐傘守護

內壢上野烤肉飯釀155人中毒　檢出「金黃色葡萄球菌」遭送辦

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

5千萬分之1機率！漁民捕到超罕見雙色龍蝦　逃大餐命運贈水族館

開名車=有錢？他住3千萬社區　曝停車場「都平價車或老車」

古代日本海盜水軍藏船處！和歌山「三段壁洞窟」隱身地下36公尺

台南海佃國小通學路升級！黃偉哲視察人本廊道　人車分流更安全

石知田自爆「停機3個月」8年女友反應曝光！　陳奕首認升格二寶爸

快訊／北捷紅線女乘客誤按辣椒水！緊急疏散3車廂乘客

獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

全智賢睽違10年登大銀幕！池昌旭遭虧「變真人炭治郎」

電車補助夯爆！南市汰舊換新件數飆3成　最高補助破3萬元

預售屋紅利不再？他曝「客變難、空間小」　網搖頭：爛中古一樣貴

【太神了】朝懸崖一丟！塑膠外殼沒掉落竟又飛回來

社會熱門新聞

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

女警快結婚卻遇死劫！婚紗店幫圓夢　親友淚崩

更多熱門

相關新聞

高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛相驗

高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛相驗

高雄新生路高架橋今（29）日清晨發生一起死亡車禍！一輛大貨車不明原因撞上護欄而翻覆，導致車輛起火燃燒，警消獲報到場時，車上的陳姓駕駛已被燒成一具焦屍。檢警今日下午進行初步相驗程序，業者表示，陳男專跑夜車載貨，年輕又上進，只剩200公尺就到公司能下班，傳出悲訊令人不勝唏噓。

氣溫飆升防疫升級！台南市校園登革熱、腸病毒研習開跑備戰

氣溫飆升防疫升級！台南市校園登革熱、腸病毒研習開跑備戰

台南市勞工局強化戰力！就服人員在職訓練開跑

台南市勞工局強化戰力！就服人員在職訓練開跑

女警快結婚卻遇死劫！婚紗店幫圓夢　親友淚崩

女警快結婚卻遇死劫！婚紗店幫圓夢　親友淚崩

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

關鍵字：

台南女警男友車禍遊覽車追撞女大生

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

快訊／季麟連中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面