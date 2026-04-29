不道歉！為軍購嗆開除韓國瑜惹眾怒　季麟連：韓不會負國人期待

▲國民黨副主席季麟連。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例，立法院也將在5月6日進行第四次協商。不過，國民黨副主席季麟連今（29日）在中常會痛批，自己不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，自己一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍，引發黨內軒然大波。季麟連傍晚表示，對韓國瑜的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀。他說，韓國瑜在立院調和鼎鼐，協調朝野立委審議國防特別條例草案，必不負國人期待。

季麟連今日下午於中常會上暴怒指出，韓國瑜院長是他個人40年來革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，我們都是黃埔子弟軍人，以徹底服從命令，誓死達成任務為我們的工作目標，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍」。由於季麟連因軍購議題重話呼籲開除立法院長韓國瑜，讓一旁的立法院黨團總召傅崐萁也相當緊張，要拉季麟連坐下，不要再講了，但季仍不為所動。

季麟連發言引爆黨內怒火，台中市副市長鄭照新率先開轟，「韓院長在第一線承擔你們不用承受的壓力，說話這麼缺乏分寸的人不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉！」國民黨內湖南港市議員候選人陳冠安也表示，有不同意見，都絕不該親痛仇快，高呼要開除韓院長的黨籍，這只會讓綠營有機會挑撥離間、見縫插針，「韓國瑜院長對中華民國、台灣人民和國民黨的愛與付出，毋庸置疑。」一名深藍黨員更怒衝國民黨中央黨部，批評「季麟連你混蛋！你飲彈自盡好了！」這什麼副主席？搞得不清不楚的，一個說要開除韓國瑜，鄭麗文去吃屎啦！文傳會主委尹乃菁隨後也切割季麟連，「他不代表黨中央的立場。」

針對相關發言引發黨內炸鍋，季麟傍晚澄清，自己對韓院長的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓院長忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀。韓院長在立院調和鼎鼐，協調朝野立委審議國防特別條例草案，必不負國人期待。

季麟連說，近日與黃復興幹部走訪全台各地，傾聽基層聲音，許多基層黨員對當前的軍購案表達高度擔憂，並全力支持黨中央「拒絕民進黨政府1.25兆軍購預算空白授權」的立場；季重申，只要是經由美方官方發出的發價書，國民黨立院黨團絕對會儘速審議，絕無無故延宕之理。

季麟連強調，國防預算每一分錢都是人民的血汗錢，立法院有責任嚴格把關，國民黨的底線非常清楚，堅決反對任何可能「藏污納垢」的預算編列，會秉持專業、嚴格監督審查。