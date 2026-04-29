痛批季麟連哪來的臉開除韓國瑜、教訓徐巧芯　粉專：建議先開除你

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例。不過，國民黨副主席季麟連今（29日）在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有此事，一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除韓國瑜黨籍，更提醒藍委徐巧芯不要做出親痛仇快的事情，呼籲全體立委、黨員支持傅崐萁的軍購版本。對此，親藍粉專政客爽痛批，季麟連哪來的臉要開除韓國瑜、要教訓徐巧芯？講難聽的，到底是什麼咖？「我建議先把你開除」。

親藍粉專政客爽表示，綠營沈伯洋即將參選、藍白合作共推李四川參選新北市長，藍營氣勢正盛，果不其然，又有人不甘寂寞，要帶全黨去撞牆。

政客爽表示，當初在裁撤黃復興黨部的時候，一堆人該該叫，事實上就是裡面有些人已經跟社會脫節，不了解現實民意。

政客爽說，韓國瑜擔任立法院長，不但要協調各黨，同時也要應付來自美方的壓力，當中很多辛苦的地方，甚至還要在保持中立的情況下維護國民黨的尊嚴。徐巧芯更是在立法院第一線監督執政黨，多次被綠營全面圍剿。

政客爽痛批，所以，季麟連哪來的臉要開除韓國瑜、要教訓徐巧芯？講難聽的，到底是什麼咖？「我建議先把你開除，順便帶著蕭敬嚴一起滾」。