快訊／軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除　

▲國民黨副主席季麟連。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。國民黨團內針對軍購版本意見尚待整合，預算規模究竟要「3800億+N」或8000億元並無定論。據透露，立法院長韓國瑜日前透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，國民黨副主席季麟連於中常會上對此開炮，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

季麟連痛批，民進黨簽的這個軍購案是鬧劇，沸沸揚揚近一年，傅崐萁領導國民黨團已經有最佳方案，既有尊嚴又合乎法理情，國防部對於軍購的建案都很謹慎細膩，但民進黨很荒謬又糟糕。

季麟連指出，韓國瑜是他個人四十年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

季麟連又批，黃復興也全力挺藍委徐巧芯，話還沒說完，遭傅崐萁拉手制止「好了啦！可以了！」鄭麗文則在一旁傻眼，但季麟連仍堅持把話說完，回憶當初反罷免也全力幫忙，所以請徐巧芯不要做出親痛仇快的事情，呼籲全體立委、黨員支持傅崐萁的軍購版本。