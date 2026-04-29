好消息！　卓榮泰：台灣豬肉5/14恢復出口菲律賓

▲台灣豬、冷凍豬肉、內臟、豬皮等，5月14日起恢復出口至菲律賓。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）在臉書宣布，「台灣豬恢復可以出口菲律賓！」今日已接獲菲律賓公告，台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟、豬皮恢復輸銷，5月14日正式生效。卓說，政府會與產業一起努力，讓台灣豬到世界各地。

農業部今表示，面對114年10月爆發非洲豬瘟疫情，在跨部會、地方政府及與產官學界通力合作下，於12月時順利清零。並依 WOAH 規範提送申請問卷，終於在4月6日重獲非疫國地位，讓台灣恢復為亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

為早日恢復輸出，農業部防檢署早於去年12月疫情清零時，立即積極向菲律賓爭取儘速恢復我豬肉輸銷，今年2月21日向WOAH提送申請資料時也同步送菲國評估，而在4月6日我國獲WOAH認定恢復為非疫國後，立即於7日請駐菲律賓代表處協助通知，如今再獲菲國同意恢復。

農業部指出，我國生鮮豬肉自2023年獲菲律賓核准輸出，雙方貿易順暢，菲國原僅准許我國冷凍豬肉輸出，經我國積極爭取，再次於2024年11月派員來台實地查核，將我國原可出口6家業者中，增加核准其中4家生產的豬內臟及豬皮品項，種豬部分菲方則核准7家。

農業部說，在去年10月受非洲豬瘟案例影響暫停出口前，我國對菲豬肉及內臟輸出量累計已達475公噸，成效頗豐。

農業部強調，將持續推動台灣豬肉行銷全球，提升消費者對台灣豬肉安全與品質的認識，進一步擴大台灣豬肉在國際市場信任度與接受度。防檢署也將持續結合政府資源與民間力量，全力與貿易夥伴國積極協商，爭取開拓日本及馬來西亞等具潛力之出口市場，造福我國整體農畜產業。