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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德要讓台灣變涼爽！拚降體感8度　種樹千萬棵6分鐘綠蔭生活圈

▲▼總統賴清德接見2026年「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德明天（30日）將召開國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議，據了解，將聚焦國土調適議題，其中環境部推動綠蔭倍增計畫，規劃以「都市林倍增、一人一樹、一社區一綠蔭、一公里一綠帶」為初步目標，包括推動千萬棵樹的盤點與種植、打造民眾6分鐘可抵達綠蔭的生活圈，並追求最高約8度的體感降溫。

據了解，水治理行動計畫將整合農業部、經濟部、環境部與內政部四大分工，從「山上」一路管到「河口」。農業部負責上游集水區、水土保持與坡地安全；經濟部負責供水調度、防洪治水與水安全；環境部負責下游河川水質改善與水環境營造；內政部則銜接國土調適、都市規劃與再生水利用。

另一方面，環境部推動的綠蔭倍增計畫，希望把都市林視為氣候調適的關鍵基礎建設。環境部規劃以「都市林倍增、一人一樹、一社區一綠蔭、一公里一綠帶」為初步目標，包括推動千萬棵樹的盤點與種植、打造民眾6分鐘可抵達綠蔭的生活圈，並追求最高約8度的體感降溫。示範區將優先鎖定校園、車站周邊與通勤路廊，讓通學、通勤過程更舒適。

未來兩項計畫都將導入圖資整合、AI、光達、數位孿生與氣候模擬等工具，找出水患、熱區與綠化不足的優先治理地點，並結合地方政府、企業 ESG、綠色金融與民間團體參與，讓氣候變遷下的國土調適，從工程治理進一步走向全民生活韌性的重建。

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