女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：連一句道歉都沒有

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡，而肇事的戴女事發過後顧著彎腰查看車損，未上前查看女警狀況，引發網友撻伐。女警男友29日悲痛發文表示，戴女連一句道歉都沒有，心碎喊「為什麼是妳要來受這種罪」，令人鼻酸。

▲台南女警遭追撞、遊覽車輾斃，男友心碎發聲。（圖／女警男友授權提供）

28歲女警休假外出 20歲女騎士「沒注意前面」追撞

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，不幸當場死亡，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

肇事女騎士車停路邊 彎腰看車損掀輿論

而戴姓女騎士被附近監視器畫面給拍下，她肇事過後將車輛停放路邊，脫下安全帽後，與後方另一名騎士談話，隨後轉身回到自己機車旁，見遊覽車司機靠近，她還朝對方比手畫腳，貌似正在爭論，隨後彎腰查看自己的機車車損，此舉曝光後，引發外界撻伐，疑似戴女的社群平台則是火速關版，躲避戰火。

警察男友心碎發文 原定下週赴日旅遊

而與鄭姓女警論及婚嫁、同為警職的男友29日上午悲痛發文，「第一晚，閉上眼後都是妳被撞身體往後彈飛的畫面，妳沒錯，妳一點錯都沒有，妳也是跟著前面好好的停紅燈，那天早上，我們一起起床，妳才在跟我分享妳新做的指甲，因為我們下週還要一起去日本玩，沒了，都沒了...」

男友傷心表示，「妳是個連我受個大不了的傷，都會緊張心疼到大哭的女生，沒辦法想像妳在生命最後一刻遇到這種事情，會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是妳要來受這種罪？」

男友悲曝肇事女：連一句道歉都沒有

男友也點名戴姓女騎士，「那個撞妳的，還只是輕描淡寫的說沒注意到前面，到現在連一句道歉都沒有，連她爸媽也沒有任何表示，好氣、真的好氣，又好無能為力」，一字一句透出的悲痛，令人相當心碎。