幕後／逾19藍委挺8000億軍購　憂影響2026「若3800億就不用選了」

▲國民黨立法院黨團29日中午召開黨團大會討論國防特別預算條例，傅崐萁出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（29日）召開黨團大會處理國防預算特別條例，但經100分鐘討論，對金額匡列上限無共識，會後總召傅崐萁坦言「每一個選區所感受到的氛圍各有不同」。據了解，今發言的立委可分3種立場，包括約19人以上支持8000億元版本、約5人贊成3800億+N版。不僅如此，部分參選2026縣市長的藍委擔憂軍購戰場不早點處理，將影響選戰；有藍委私下轉達，如果要3800億，「我就不用選了」。

國民黨推出「3800億+N」版國防特別條例草案後，不少藍委持不同意見，甚至認為影響地方選舉，盼望黨中央能提高金額上限。經立法院協商、審議，國民黨堅持美方發價書才能編預算，商購、委製得另外處理，但對金額匡列上限尚未有定論。

民眾黨主席黃國昌日前表態藍白一致方向是8000多億，藍委徐巧芯前天也在朝野協商時首度拋出，軍購全部價格8000億，被外界認為國民黨團在29日的黨團大會上將拍板8000億版本。但昨天，國民黨主席鄭麗文辦公室透過多個系統找國民黨立委溝通，盼支持原先「3800億元+N」黨版。

國民黨團大會今歷時約100分鐘。據掌握，與會有40多名藍委，傅崐萁並未表達支持哪一個版本，而是聽取各方意見。今發言的立委可分3種立場，約19人以上支持8000億元版本、約5人贊成3800億+N版，還有考量到，如果黨中央突然調升軍購金額上限，怕有支持者不埋單，這類考量到有「後座力」、態度曖昧的有4人左右。

部分參選2026縣市長的藍委擔憂影響選戰。有人認為要盡快清理戰場，像是馬鈴薯、花生等民生議題，常常因為軍購條例尚未處理完畢，容易被蓋過去，讓他們找不到可以打執政黨的著力點。另有藍委私下表達，如果要3800億，「我就不用選了」。

傅崐萁今在黨團大會後表示今天就是開放大家充分討論，各種意見都有，每一個選區所感受到的氛圍各有不同，但畢竟最快的院會在5月8日以後，中間還有時間大家繼續來溝通，最後凝聚共識時候再報告。藍委徐巧芯受訪說，到目前為止是沒有達成共識，所以未來可能還會再繼續，在黨內再繼續做一些商討。另外，陳玉珍也向媒體直言，她本來就是支持黨中央的3800億+N。

▼陳玉珍29日中午出席國民黨立法院黨團召開的大會。（圖／記者湯興漢攝）