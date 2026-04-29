鍾小平、游淑慧又打柯案　小草怒火：這樣砲有想藍白合嗎？

▲忠孝橋引道拆除工程。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲任內最知名政績忠孝橋引道拆除工程案，近來被綠營質疑，實際施工工法與標案內容不符，恐涉圖利拆除廠商皇昌營造達上億元，法務部廉政署已約談關鍵證人。而就在藍白合不斷推進之際，北市議員游淑慧、鍾小平又化身「柯黑」出來補刀，甚至遭疑是配合綠營在進行輿論操作，讓民眾黨支持者難以嚥下這口氣。

名嘴李正皓日前爆料，近期接獲陳情，陳情人爆料直指柯文哲任內重要政績忠孝橋引道拆除有施工工法與標案內容不符的狀況，可能圖利拆除廠商皇昌營造金額上億，該陳情人上週接獲廉政署傳票，以證人身份傳喚詢問此案，案由是「貪污治罪條例」。

不過，民眾黨認為，此案若是由綠營持續跟進追打，情勢就顯單純，但游淑慧、鍾小平兩人竟跳進來，讓民眾黨上上下下難以接受，尤其是在藍白合持續推進的狀況下，更讓小草們難以接受。

面對民眾黨支持者的批評，游淑慧在臉書說，身為市議員她為所當為，就像民眾黨議員對於萬安市長的許多批評或猛烈砲火，她也都彼此尊重，「但一直以來，我認為最沒資格不斷拿藍白合來情勒國民黨的是陳智菡小姐」。

游淑慧說，2024年國民黨全黨低聲下氣、誠意十足，希望藍白合時；是誰表現出又哭又鬧，一力反對柯前主席藍白合？一個影響台灣未來的重大決定，她至今仍難以想像有如此荒謬的轉折。如今面對民進黨司法追殺，國民黨上至羅智強、徐巧芯等立院黨團成員，下至黃呂主委和國民黨各地黨工，大家都無辜在承擔2024年賴清德當選的苦果和惡夢，「即便如此，藍營有人時刻在追究誰讓2024破局的責任嗎？」不管如何，如今還好有鄭麗文主席和黃國昌主席的堅定與誠信合作路線，相信2026年不會重蹈2024的惡夢。

不少小草在社群痛罵，「不懂國民黨要合作為什麼又讓鍾跟游四處搗亂」、「看到兩個活寶，讓我覺得他們跟剪八段沒什麼兩樣」、「就會了他們兩個自己的選票」；也有支持者在游淑慧的貼文下留言，「妳真的不演了ㄟ」、「東西可以亂吃，話不要亂說」、「別合了……既然雙方都那麼委屈，他就不要為難彼此了」、「不是要藍白合？你這樣砲有想合嗎？」。

陳智菡也在游淑慧的臉書貼文下留言，「大議員在三立政論對於柯文哲拆除忠孝橋引道工程的評論，完完全全偏離事實基礎，妳還想假裝自己不是惡意攻擊？沒有逢柯必反？少在那邊翻2024舊帳，大家都翻頁了只有妳跟鍾小平還在踩柯墊高自己，理由很簡單，因為自私。因為自私自利才會把自己的選票看得比甚麼都重要，貴黨其它人選不選得上，你們又哪會在乎？」

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）